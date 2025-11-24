Suscribete a
El bitcoin al menos sirve de algo

Anticipar las caídas es algo tremendamente complicado. Porque al final salirse antes de tiempo también es un error

Cripto de ida y vuelta (17 / 11 / 25)

José Ramón Iturriaga

Los creyentes de las criptomonedas, entre los que los que, como sabrán los que lean habitualmente esta página, no me encuentro, siempre han señalado unas cuantas utilidades de este pseudoactivo. Durante años han insistido que es una moneda. No lo es. Salvo en sitios muy ... contados con bitcoins no se puede pagar en ninguna parte. Últimamente, también insistían en que es una buena cobertura para inflación cuando visto lo visto se trata de una afirmación que no se sostiene. Y, los más osados entre los criptobros, llegaron incluso a insinuar que se trata de un activo refugio. Entiendo que habiendo visto que en cosa de pocas semanas muchas de estas mal llamadas divisas han perdido la mitad de su precio –que no de su valor porque no tienen ninguno– habrán borrado el rastro al más puro estilo fiscal general.

