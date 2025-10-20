No hay duda de que el gran perdedor de la saga que hemos vivido estos últimos meses ha sido el BBVA. El banco vasco ha ido a remolque desde el primer día. Nos podríamos incluso remontar cinco años atrás, cuando no se llevaron el gato ... al agua por no incrementar la oferta en (solo) 300 millones de euros. Entonces podrían haberse hecho con el banco catalán por 2.500 millones. La semana pasada los accionistas del Sabadell rechazaron una oferta casi ocho veces mayor.

Tampoco fue un acierto en seguir adelante con la oferta una vez que se filtró hace año y medio sin haber convencido de las bondades de esta a los primeros ejecutivos del Sabadell. Va a ser verdad aquello de que las opas hostiles en banca no tienen recorrido.

Las injerencias políticas tampoco han ayudado. Los plazos se han alargado y la narrativa se ha retorcido más allá de lo que recogen los manuales de las escuelas de negocio. En todo caso, el BBVA ha ido siempre a remolque y no ha sabido desmontar ese discurso e imponer uno alternativo.

Además, y reconociendo que no se lo han puesto nada fácil, la oferta del banco vasco tampoco se lo ha puesto fácil a los inversores. Y en concreto a los inversores institucionales que se mueven exclusivamente por motivos financieros -las motivaciones de los inversores 'retail', con gran peso en el accionariado del banco, pueden haber sido otras-. La oferta final ha sido cicatera, probablemente por el efecto ancla que con seguridad han provocado las dos primeras. Hasta cierto punto, han sido víctimas de sus propias limitaciones -la rentabilidad de la inversión- sin que hayan ponderado bien la falta de alternativa en el mercado español. No hay otro camino para incrementar en un 50% la cuenta de resultados en España y eso desde luego tiene un precio. Eso sí, el 'management' podrá presumir todo lo que quieran de disciplina financiera.

Pero no solo pierde el BBVA. También pierde el tan manoseado interés general. Esta integración hubiera servido para tener a otro banco español en primera línea de salida para liderar la inevitable integración de la banca europea. Otra oportunidad perdida para añadir a la larga lista de operaciones en las que se impone la cortedad de miras de los protagonistas con la inestimable ayuda de los que mandan.