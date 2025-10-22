José María Camarero: «Nunca tengas más de tres nóminas en la cuenta corriente, es perder dinero»

Después de 'Crisisfobia. Claves para sobrevivir al apocalipsis económico' (HarperCollins, 2023), un libro en el que diseccionó la crisis pospandémica y dio las claves para sobrevivir a la escalada inflacionaria, el periodista de ABC José María Camarero regresa con 'Gana dinero invirtiendo desde ... un euro' (HarperCollins, 2025), una secuela para un tiempo en el que el optimismo de una macroeconomía que parece ir bien no se refleja en la vida de los españoles. 'Gana dinero invirtiendo desde un euro' es un manual del ahorro para enfrentar la inflación, el temor por las pensiones o el drama de la vivienda, doscientas páginas de consejos para el ahorro doméstico y lecciones en fondos de inversión, Bolsa o renta fija para no avezados en la materia. La entrevista del autor con ABC empieza como acaba, con una advertencia contra los magos de Internet que nos aseguran que se puede ganar 'mucho dinero, en poco tiempo y sin salir de casa'. Entremedias, dos consejos: «El ahorro antes que el ocio, y nunca tengas más de tres nóminas en la cuenta corriente».

-En las primeras páginas nos encontramos con una invitación inesperada: «Nunca mires el móvil antes de ir a dormir».

-En este consejo hay un poco de psicología. En ese momento la mente está relajada y actúa como una especie de esponja que va a captar todo, incluso lo que menos nos interesa. Por ejemplo, que es muy fácil ser rico en muy poco tiempo y sin riesgo, y eso no es posible. Las decisiones económicas hay que tomarlas de forma reposada. Por tanto, cuando te estás yendo a la cama, fuera el móvil.

-Más trucos: «Llena el depósito en jueves».

-Como todo en la economía, funciona por oferta y demanda, así que hay días en que es más barata y otros en que es más cara. Hay muchísimas decisiones de nuestra vida cotidiana que nos pueden ayudar a ahorrar y no somos conscientes de ello porque damos cosas por sentado.

-Uno más: «Si pagas más de 0,15 céntimos el kw/hora, cambia de compañía de luz».

-Con las eléctricas nos pasa como con los bancos, que tenemos miedo de rebatirlas. En 2023 quince céntimos era un buen precio, pero ya no.

-Se nos da mejor organizar un viaje a un año vista que pensar en cómo ahorraremos…

-Totalmente. Todo lo que tenga que ver con el ocio se nos da muy bien, ya sea un viaje, una escapada o un capricho, pero no atendemos al bolsillo. Y eso es un problema, porque las pequeñas decisiones económicas tomadas de un día para otro son las que arruinan a muchas familias.

-¿A los 'baby boomers' se les daba mejor el ahorro?

-Nuestro ritmo de vida es distinto porque nos incita más al gasto -cenas, encuentros con amigos, viajes…- y es imposible abstraerse de esa realidad. Pero podemos tomar decisiones inteligentes, como las que tomaban los 'boomers', y no esperar a que nos apriete el cinturón. Esto es como la macroeconomía. Ahora va bien y por eso es cuando habría que tomar medidas, no digo de recorte, pero sí de reformas para estar preparados de cara a cuando vengan mal dadas. En nuestra casa tenemos que hacer lo mismo, aunque tengamos trabajo, aunque nuestra economía vaya bien, aunque gastemos, aunque consumamos… Debemos ser cautos como lo fueron nuestros mayores.

-Dice en el libro que hay que empezar a pensar en la pensión a los cuarenta.

-Es el momento en el que la Seguridad Social va a empezar a tener en cuenta cuánto hemos cotizado para luego calcular la pensión. Hay una frase muy generalizada: 'Llevo cotizados 40 años y me queda una pensión pequeña'. De acuerdo, pero ¿cuánto dinero has cotizado? Lo repito mucho, con las pensiones hay mucho desconocimiento. Por eso los cuarenta años, porque aunque a esa edad todavía es complicado saber qué pensión vas a tener, sí te va a ir dando una idea, y con esa información debes imaginar cómo será tu jubilación.

-¿Y qué hacemos?

-Lo fundamental en España, y tienen que cambiar mucho las cosas para que no sea así, es llegar a la jubilación teniendo una vivienda. ¿Por qué? Porque el importe de las pensiones en España no es muy alto, aunque se esté hablando mucho en el sentido contrario. Y si uno llega a jubilación y tiene que seguir pagando un alquiler o una hipoteca, entonces eso no es una jubilación, eso va a ser un sacrificio. Por eso recomiendo no firmar una hipoteca que obligue hasta los setenta. Por otra parte, ¿cómo se pueden generar ahorros? Me da igual un fondo de inversión, unas acciones, lo que sea, pero que genere un poquito más de dinero del habitual.

-«En la cuenta corriente, no más de tres nóminas». Explíquenos esto.

-Es un remanente de dinero que sirve para aguantar por si viene un imprevisto. A partir de ahí, el 'extra' que tengamos de más es como perderlo porque los depósitos ofrecen una rentabilidad mínima con respecto a la inflación. No digo que haya que dedicar la cuarta nómina a la Bolsa, ni mucho menos, pero hay muchísimos productos alternativos. Esto es fundamental en España, porque estamos por encima del billón de euros en ahorro en bancos, que es muchísimo dinero. Tenemos que aprender que, si tenemos 40.000 euros, en unos años, con paciencia y pensando a largo plazo -sin mirar cada día cómo va nuestro fondo- podemos tener 50.000.

-Pongamos un ejemplo: a Juan Inversor le tocan 10.000 euros en la lotería…

-Vamos a repartirlo. Si no sabe de bolsa y le da miedo, puede probar algún producto seguro, por ejemplo, deuda del Estado. Ahí Juan inversor puede meter, digamos, el 60% de ese premio y empezar a interesarse por las finanzas. ¿Qué tipo de interés me están aplicando?, ¿cuándo lo puedo recuperar?... Esto es mover la cabeza con la inversión. El resto puede ir a algún tipo de fondo de inversión, que también son bastante estables y los hay para perfiles conservadores. Incluso, una parte de esos 10.000 euros -digamos, 2.500- pueden ir a renta variable.

-Háblenos del interés compuesto.

-Suena técnico, pero no es otra cosa que sumar a la inversión inicial el dinero que se ha ido ganando con el interés; es como una bola de nieve. Si a poco que ganas 100 euros los sacas y los gastas, entonces no habrás conseguido nada. Hay que tener mucha sangre fría y paciencia, conceptos que tienen que ver más con la psicología. Se trata de tener calma y dejar que la inversión vaya creciendo por sí sola, porque con más o menos altibajos, lo va a hacer a lo largo del tiempo.

-Y además, se pagan menos impuestos.

-Le dedico un capítulo a Hacienda, porque todos los movimientos que hacemos con el dinero pasan por sus manos. Ya sea un fondo, una letra, la vivienda o lo que sea… Antes de hacer una operación debemos tener claro cuánto pagaremos de impuestos, porque si no, nos llevaremos un disgusto, un cabreo y una desilusión. Sobre el interés compuesto, sí, en la medida en que dejemos crecer nuestro dinero nos vamos a olvidar de Hacienda, mientras que si hacemos muchos movimientos a lo largo de la vida pagaremos de más. Eso no significa que al final no tengamos que pasar por caja, pero tendremos más dinero y podremos decidir cómo minimizamos el impacto.

-Con las cripto el libro es muy tajante: «Son para perdedores»

-Cuando algo se revaloriza tanto es porque también se la va a pegar en las mismas proporciones tarde o temprano, incluso más rápido de lo que ha subido. ¿Por qué digo que son para perdedores? Yo no estoy en contra de las criptomonedas, es una inversión más. Simplemente, recomiendo que lo que se invierta en ellas sea un dinero que demos por perdido. Esto vale con las cripto y cualquier producto arriesgado.

-Y es en ese capítulo cuando aparecen los cuñados…

-¿Quién no tiene un familiar que asegure que es el que paga menos luz, hipoteca o seguro? Ya no digo con las criptomonedas. A los cuñados antes al menos solo los teníamos por Navidad, pero ahora están en Internet y en redes continuamente saboteándonos. Me tienen enfrente. Sobre todo las personas que aseguran que es fácil conseguir mucho dinero en poco tiempo, porque o bien esconden algo, responden al interés de alguna empresa o es directamente un fraude. En Internet se puede aprender mucho de gente con formación financiera que está haciendo cosas muy buenas, pero hay una delgada línea roja que los separa de las promesas imposibles.

-¿Si me dicen que ganaré mucho dinero, en poco tiempo y sin salir de casa?

-Es mentira.