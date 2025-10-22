Suscribete a
ABC Premium

«Gana dinero invirtiendo desde un euro»

José María Camarero: «Nunca tengas más de tres nóminas en la cuenta corriente, es perder dinero»

El periodista de ABC acaba de publicar 'Gana dinero invirtiendo desde un euro', donde habla sobre ahorro doméstico, inflación y consejos de inversión para advenedizos en Bolsa

Jose María Camarero, muy claro sobre cuándo bajará el precio de la vivienda en España: «Vamos a ver señales»

José María Camarero, periodista de ABC
José María Camarero, periodista de ABC ABC
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Después de 'Crisisfobia. Claves para sobrevivir al apocalipsis económico' (HarperCollins, 2023), un libro en el que diseccionó la crisis pospandémica y dio las claves para sobrevivir a la escalada inflacionaria, el periodista de ABC José María Camarero regresa con 'Gana dinero invirtiendo desde ... un euro' (HarperCollins, 2025), una secuela para un tiempo en el que el optimismo de una macroeconomía que parece ir bien no se refleja en la vida de los españoles. 'Gana dinero invirtiendo desde un euro' es un manual del ahorro para enfrentar la inflación, el temor por las pensiones o el drama de la vivienda, doscientas páginas de consejos para el ahorro doméstico y lecciones en fondos de inversión, Bolsa o renta fija para no avezados en la materia. La entrevista del autor con ABC empieza como acaba, con una advertencia contra los magos de Internet que nos aseguran que se puede ganar 'mucho dinero, en poco tiempo y sin salir de casa'. Entremedias, dos consejos: «El ahorro antes que el ocio, y nunca tengas más de tres nóminas en la cuenta corriente».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app