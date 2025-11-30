José Manuel Corral: «No podemos aplicar planteamientos de hace 40 años a las pensiones»

Si hay un tema que ocupa y preocupa en el sector asegurador es la falta de ahorro de los españoles para el medio y largo plazo. José Manuel Corral (Oviedo, 1969) es una de las voces más autorizadas en el gremio para llamar la ... atención sobre que no se puede fiar todo a la pensión pública. Y una de las tareas que se ha marcado ahora es la de hacer llegar a todo el mundo que los planes privados son y serán esenciales en la sociedad actual. Porque los números, como dice, no le dan al sistema público.

-¿Por qué los españoles no piensan tanto en el ahorro a medio y largo plazo para la jubilación?

-Primero, a mí me gustaría huir de cualquier tipo de visión apocalíptica sobre las pensiones públicas. Lo que es cierto es que van a estar cada vez más presionadas y tratamos de ayudar a entender que esto es una cuestión pura de números. Pero nosotros tenemos una confianza absoluta en el sistema público de prestaciones, va a estar ahí. Sobre tu pregunta, hay tres motivos que explican esa falta de mentalidad de ahorrador en el medio y largo plazo, finalista que se llama. No hay una cuestión cultural de ahorro, nosotros somos como somos, no somos el norte ni el centro de Europa; tenemos otra forma de entender la vida. Luego hay una cuestión de falta de educación financiera y nosotros tenemos la obligación, como industria, de ayudar en eso. Y luego hay una tercera cuestión que debemos trabajar juntos el sector público y privado: el hecho de que necesitamos tener herramientas que incentiven el ahorro. Ahora mismo hay una situación en la cual el incentivo al ahorro a medio y largo plazo no es el adecuado. En la industria y en Mapfre entendemos que no hay los incentivos adecuados para fomentar ese ahorro tan necesario en la sociedad.

-¿Cuándo cree que comenzó a fraguarse este problema social de falta de ahorro?

-Es consustancial a nuestra sociedad. Nosotros tenemos en España una confianza absoluta y justificada en el sistema público de pensiones. Tenemos una cultura arraigada del Estado del bienestar por la que pensamos que siempre vamos a tener esa cobertura o esa situación garantizada. Y eso es lo que ha cambiado. Entonces, tenemos que entender que el Estado tiene una función muy relevante, que contribuimos efectivamente para un bien común, pero que no podemos depositarlo todo a lo que el Estado puede afrontar porque hay una serie de circunstancias desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, social, etcétera, que han cambiado el escenario por completo. Lo que no podemos es seguir aplicando planteamientos de hace 30, 40 años a una situación diametralmente distinta que tenemos ahora mismo. Solo hay que ver la pirámide poblacional, te das cuenta que algo muy grande ha cambiado. Entonces eso es lo que tenemos ser capaces de entender y ante un escenario distinto debemos gestionarlo de manera distinta. Nosotros defendemos permanentemente las prestaciones públicas, pero entendiendo que alguien más tiene que colaborar ahí, que alguien más tiene que estar ahí para complementar lo que el Estado no va a ser capaz. Leía a la comisaria de Asuntos Financieros de la UE que decía que si no somos capaces de fomentar la prestación privada, pues se va a generar una sensación de vulnerabilidad, una palabra importante para las generaciones jóvenes. Nuestros hijos tienen que entender que deben ir constituyendo ahorro por su cuenta (planes de pensiones individuales) y que la empresa les pueda ayudar con el segundo pilar (planes de empresa).

-Tiene claro que la pensión pública no va a desaparecer.

-Tenemos la obligación de analizar esto con muchísima serenidad, de valorar esto dejando a un lado ideologías para entender que es una cuestión puramente numérica. En el momento actual las prestaciones públicas, esos más de 13,000 millones de euros que al mes representa la factura de pensión pública, ya no se financian solo con la Seguridad Social, hay transferencias del Estado permanentemente. No hace falta proyectar nada a 10, 15, 20 años porque hoy mismo la realidad es que las contribuciones no financian el pago de las pensiones. Ya es una situación actual; podemos ocultarla, podemos echar la pelota para adelante, pero creo que tenemos que ser capaces de redefinir el escenario de juego, de redefinir las reglas. Inevitablemente habrá mayores restricciones que tenemos que entender y también entender cómo podemos generar una prestación pública y acompañarla con planes individuales y de empresa muchísimo más potentes, de tal modo que la conjunción de los tres elementos nos permita eliminar esa vulnerabilidad.

José Manuel Corral, CEO de Mapfre Vida, durante la entrevista con ABC José Ramón Ladra

-¿A qué edad cree que se debería empezar a ahorrar?

-Mira, ese debate lo tengo con mi hijo ahora y tiene 26 años. Eso es muy personal. Cuanto antes empieces, aunque sea una cuantía ajustada, mejor, porque las progresiones hacen maravillas, el interés compuesto hace maravillas. Cuanto antes arranques y cuanto antes puedas estar aportando, pues menor será el esfuerzo.

-No hay una edad, sino que se empiece cuanto antes con la cantidad que uno pueda.

-Fíjate lo beneficioso que podría ser el hecho de que cualquier chaval de la generación de mi hijo en situaciones similares entre en una empresa y vea que la empresa empieza a aportar algo por él. Una cantidad absolutamente testimonial. El mensaje que lanzas a ese trabajador joven que se incorpora al mundo laboral es brutal desde el punto de vista didáctico para que vaya pensando en ese futuro. El mensaje es de que hay que ser capaces de asegurar un entorno regulatorio que permita a las empresas estar aportando por sus trabajadores. Ahora se habla mucho del 'auto enrolment' (inscribir automáticamente a los trabajadores en planes de empresa), que viene de Bruselas y ya está en países como Reino Unido.

-¿Cómo se aborda la falta de ahorro si no hay incentivos fiscales?

-Estamos defendiendo desligar el límite financiero del límite fiscal, que puedas ahorrar en planes de pensiones por encima del límite de la deducción fiscal. Nos podrá gustar más o menos como contribuyentes, pero bueno, la reducción fiscal es la que es. Obviamente no ayuda en gran medida a potenciar ese ahorro finalista, pero lo que para mí no tiene ningún sentido es que coarten mi libertad individual para aportar a un producto de estas características lo que yo considere, lo que yo buenamente pueda en función de mi disponibilidad económica. Entonces, una cosa es lo que fiscalmente se permite reducir de la base imponible, y otra cosa muy distinta es que a un individuo le limiten en su libertad para decidir aportar por encima de eso lo que él considere que puede o debe aportar. Eso es lo que realmente tenemos que ser capaces de hacer ver a nuestra clase dirigente. La reducción fiscal es la que es, pero desliguen el límite financiero.

-El Gobierno está en esa idea, pero, ¿qué sentido tiene aportar por encima de la deducción fiscal? Supondría en sí mismo un castigo fiscal, como dice el sector.

-La definición del producto. Si la reducción fiscal creciera, pues miel sobre hojuelas, pero no perdamos de vista que estamos haciendo aportaciones a un producto, a un plan de pensiones cuya definición es la inversión. Tienes un rango absolutamente amplio de posibilidades donde tú le estás sacando una rentabilidad al producto. Si a esa rentabilidad financiera del producto le añades una rentabilidad fiscal, pues lo hace mucho más atractivo. Pero como primer paso tendría que darse el hecho de que un ciudadano español tenga capacidad para libremente aportar lo que pueda o quiera aportar, eliminar el límite financiero. Ese dinero está invertido en unos activos, depende de tu perfil de riesgo y vas a tener rentabilidad. El propio producto por definición ya tiene bondades suficientes como para poder planteártelo como una manera de ahorro.

-En el sector apuestan por el modelo vasco de planes de pensiones, que tiene más beneficios fiscales.

-Parece que tiene sentido. No tenemos que inventar nada. Si ya en España tenemos una comunidad foral con un tratamiento fiscal totalmente distinto, ¿por qué no es posible en el resto del país? No hay que ir a Inglaterra, ni a Dinamarca, ni a Suecia, ni a Alemania; lo tenemos aquí al sur de los Pirineos. Tiene mucho sentido esa posición cada vez más dominante en el mercado.

-Los planes de pensiones de empresa no están desplegándose como esperaba el Gobierno. ¿Tendría sentido hacerlos obligatorios en las empresas?

-Ese es el debate encima de la mesa, el 'auto enrolment'. En la industria estamos muy activos en esa discusión, también con el Ministerio de Economía hay conversaciones en esa línea. En Mapfre mantenemos una posición no tan rígida, de adoptar ese concepto pero que luego libremente el trabajador pueda decidir salirse. Que haya una situación por defecto en la que todos los trabajadores entran a un plan de pensiones de empresa y que tú tengas que manifestarte para salir de ese sistema donde la empresa efectivamente tenga una obligación con sus trabajadores de aportar a un plan de empresa por ellos. Aun así, nosotros tenemos en España algo que también podemos utilizar y que es la retribución flexible. En el entorno de la retribución flexible ahora mismo un empresario puede animar a sus trabajadores a que detraigan una parte de sus ingresos para un plan de pensiones, para un seguro de salud, con un tratamiento fiscal muy bueno para el trabajador y con ningún coste adicional para el empresario. Aspiramos a que el 'auto enrolment' se pueda implantar en España, sí, pero con el suficiente sentido común como para que todas las partes implicadas estén cómodas: el empresario, los agentes sociales, el propio trabajador.

-¿Cree que hay consenso sobre esto, que hay suficiente visión de que es necesario obligar a implantar estos planes en las empresas?

-Esto es delicado siempre. Cuando incorporamos el componente ideológico a este tipo de debate, automáticamente se desvirtúa. Si no somos capaces de sentarnos todas las partes a hablar con serenidad sobre la situación, pues el debate se va a desvirtuar. Pero me temo que ahora mismo no somos capaces. Debemos trabajar juntos en una solución en la que la industria aseguradora se posicione como gran aliado de la función pública y en el momento actual no se está produciendo esa situación del modo que tendría que producirse.

-Los números sobre las prestaciones públicas están ya hechos y el resultado es que no salen las cuentas.

-Los números están clarísimos, ahora mensualmente hay una transferencia del Estado para complementar a la Seguridad Social para pagar la factura de las pensiones. Estamos a disposición de los diferentes agentes implicados para abordar esta situación y para poner nuestro granito arena al servicio de una necesidad que es presente y que a futuro seguramente sea mayor.