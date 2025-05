«Nadie cree ya, al menos nadie con sentido común, en esa vieja ortodoxia que decía que lo público debía abstenerse de participar en la actividad privada... Es decir, ¡Keynes está más vivo que nunca!», proclamó Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso. Con esta ... arenga, el presidente del Gobierno manipulaba a su favor la cara oculta de las ineficacias y el enchufismo del Estado-empresario, bien conocidas en España desde hace mucho. Ahí están sus nombramientos que han hecho y deshecho desde Correos al Hipódromo, en el consejo de Indra y acaban de desembarcar en Telefónica. Ya nadie creerá en la ortodoxia liberal, pero hay que reconocer que no le costaba dinero al contribuyente.

Comparecía el presidente para hablar de sus ideas para regenerar la Prensa y empezó sacando pecho sobre la economía. Una de sus propuestas es que se reforme la Ley de Publicidad Institucional para conocer con detalle cuánto se destina a cada medio de comunicación y saber quiénes están siendo favorecidos por encima de sus audiencias. Hecha la ley, hecha la trampa. No dudo de que Prisa o las productoras de los 'brujos visitadores de Moncloa' saldrán justamente retratadas en las estadísticas del dinero institucional si se los mide en razón de sus audiencias. Es lo que ocurre con este grupo, Vocento, que tiene un diario nacional, 17 regionales y un diario deportivo.

No hay reproche posible. Pero lo que no aparecerá en las estadísticas oficiales son los favores que ha recibido Joseph Oughourlian, el controlador de Prisa, en empresas con participación del Estado como Indra, donde acumula plusvalías muy importantes gracias a que siempre está dispuesto a echar una mano a Sánchez para destituir a consejeros díscolos. Con el negocio de la industria militar, Oughourlian está compensando con creces las pérdidas en que incurren sus medios de comunicación de masas. Y no hay reglamento europeo ni ley del sanchismo que ponga eso negro sobre blanco. jmuller@abc.es