Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

AJUSTE DE CUENTAS

Reciclar el oligopolio del reciclado

En Alemania, la introducción de más competencia redujo un 76% los costes de clasificación y un 44% los de recogida

Inmigración y delito (12/08/2025)

John Müller

John Müller

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a incidir en uno de los aspectos más opacos de la economía española: la gestión de los residuos producidos por los envases. Hace unos días, el organismo ha recomendado establecer un modelo único de gestión para todas las administraciones públicas ... , tras revisar el borrador de convenio marco previsto en el Real Decreto de Envases que patrocina el Gobierno. El diagnóstico es nítido: falta concreción, sobra fragmentación y persiste el riesgo de mantener un sistema cerrado al margen de la competencia.

