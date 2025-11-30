Suscribete a
Proxy advisors: ¿defensores o amenaza corporativa?

Lo que nació como un instrumento para dar más voz al pequeño inversor se ha convertido en una caja negra con escasa rendición de cuentas. A diferencia de lo que sucede habitualmente, en EE.UU. se ha decidido regularlos en busca de más transparencia sobre su actividad, mientras en Europa se ha apostado por el autocontrol

En los orígenes de los mercados bursátiles modernos, la figura del accionista minoritario se encontraba en clara desventaja frente al poder de los consejos de administración. Incapaz de asistir a juntas ni de analizar múltiples propuestas, su voto apenas contaba. Fue en ese contexto ... donde surgieron los proxy advisors, firmas que asesoran a inversores institucionales sobre cómo votar en las juntas. Durante años cumplieron una función útil: democratizar el acceso a la información. Pero hoy su papel está bajo un creciente escrutinio.

