En los orígenes de los mercados bursátiles modernos, la figura del accionista minoritario se encontraba en clara desventaja frente al poder de los consejos de administración. Incapaz de asistir a juntas ni de analizar múltiples propuestas, su voto apenas contaba. Fue en ese contexto ... donde surgieron los proxy advisors, firmas que asesoran a inversores institucionales sobre cómo votar en las juntas. Durante años cumplieron una función útil: democratizar el acceso a la información. Pero hoy su papel está bajo un creciente escrutinio.

El proceso de voto delegado y asesorado se ha transformado en una industria altamente concentrada, opaca y poco sometida a regulación. Como advertía recientemente John Zecca, directivo del Nasdaq, en The Wall Street Journal, «el proceso actual ha debilitado la participación real de los inversores, agota recursos de las empresas y se ha convertido más en una barrera que en un puente para el compromiso accionarial».

El problema principal es la desproporcionada influencia de un puñado de firmas globales, como ISS y Glass Lewis, que asesoran sobre miles de votaciones sin necesidad de justificar sus recomendaciones ni corregir errores. Sus informes, a menudo elaborados con escasa interacción con las empresas, son adoptados de forma casi automática por muchos gestores de fondos, por razones de eficiencia operativa. Esto provoca que decisiones clave –remuneraciones, nombramientos o políticas climáticas– queden en manos de asesores con agendas propias, desconectadas de los intereses reales de los accionistas.

Ante este desequilibrio, el Congreso de EE.UU. ha propuesto una legislación que exigiría a los proxy advisors registrarse ante la autoridad de mercado (SEC), revelar conflictos de interés y permitir a las compañías el derecho de rectificación. Pero más allá del contexto estadounidense, el debate ha cobrado fuerza también en Europa, donde el enfoque hasta ahora ha sido distinto. En lugar de imponer una regulación estricta, se ha apostado por la autorregulación y los principios de transparencia, como recoge la Directiva (UE) 2017/828, transpuesta al ordenamiento español mediante la Ley 5/2021. Esta normativa obliga a los asesores de voto a declarar su política de implicación y transparencia, aunque deja amplio margen de actuación sin sanciones ni verificación externa.

En España, la influencia de los proxy advisors ha sido históricamente menor debido al gran peso del accionariado estable. Sin embargo, su presencia va en aumento por la creciente internacionalización del capital. Corporance Asesores de Voto, fundado en 2017, es el primer proxy advisor español. Asociado con la británica Minerva, intenta aportar una visión local frente al duopolio global.

Diversos informes, como el elaborado por un grupo de expertos a petición de la CNMV, han señalado deficiencias en el funcionamiento de estos actores: criterios poco adaptados al marco jurídico nacional, falta de diálogo con las empresas y posibles conflictos de interés al ofrecer simultáneamente servicios a emisores e inversores. A esto se añade la limitada capacidad de respuesta por parte de las sociedades cotizadas, que muchas veces se ven forzadas a aceptar informes desfavorables sin posibilidad real de réplica.

La autorregulación europea, basada en el Best Practice Principles Group (BPPG), intenta paliar estos riesgos con principios de transparencia y rendición de cuentas, pero su aplicación no es homogénea ni vinculante. En comparación con EE.UU., donde la SEC ha abierto varias investigaciones, Europa sigue confiando en la buena voluntad de las firmas.

En España, la transposición de la Directiva ha introducido algunas herramientas útiles: derecho de identificación del accionista, fomento de la participación a largo plazo y medidas para mejorar la transparencia en las operaciones vinculadas. Pero el papel de los proxy advisors sigue siendo ambiguo. La Ley 5/2021 les reconoce, pero no los regula con rigor. A día de hoy, no se exige a estas entidades ni licencia específica ni mecanismos externos de control.

A este escenario se suma otro problema creciente: el activismo accionarial de baja capitalización. En EE.UU., muchas propuestas en junta provienen de accionistas con participaciones mínimas, pero gran capacidad mediática. En 2024, solo el 25% de estas iniciativas alcanzó apoyos significativos, y sin embargo ocuparon tiempo y recursos de los consejos de administración. En Europa, este fenómeno también ha calado, especialmente en torno a cuestiones ESG, que muchas veces dividen más que cohesionan.

La solución no pasa por eliminar a los proxy advisors, cuya función puede seguir siendo útil en un mercado fragmentado, sino por establecer reglas claras, transparentes y proporcionadas. Es urgente fomentar la competencia, exigir estándares verificables de calidad, reforzar el diálogo con emisores y, sobre todo, alinear el asesoramiento con el interés de los propietarios.

El buen gobierno corporativo no puede descansar en automatismos ni en delegaciones opacas. Si Europa aspira a mantener mercados de capital eficientes, deberá pasar de la autorregulación simbólica a una supervisión exigente. Porque cuando los intermediarios sustituyen a los verdaderos dueños, lo que está en juego no es solo el voto, sino la legitimidad misma de la empresa cotizada.