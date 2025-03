Aunque varios estudios han demostrado de manera consistente que los inmigrantes suponen una contribución neta positiva a la economía y el bienestar de distintas sociedades, el debate se centra ahora en descubrir bajo qué circunstancias ser inmigrante se convierte en una vulnerabilidad o en una ... ventaja frente a la población originaria en un campo de teórica igualdad de condiciones. Una de las áreas que mejor se ha podido estudiar, debido a la abundancia de datos, es la laboral y allí se ha descubierto que los inmigrantes en Estados Unidos son mucho más emprendedores que la población nativa y están sobrerrepresentados entre las startups de alto crecimiento y las empresas tecnológicas con capital de riesgo.

Este es el resultado del estudio 'Immigrant Entrepreneurship: New Estimates and a Research Agenda', firmado por Saheel Chodavadia, Sari Pekkala, William Kerr y Louis Maiden que utilizan encuestas empresariales y registros administrativos de empleo para aportar nueva evidencia sobre la prevalencia y los predictores del emprendimiento entre los inmigrantes. En particular, destaca que en Estados Unidos los inmigrantes representan aproximadamente una cuarta parte de los nuevos negocios, lo que resalta su papel decisivo en la economía del país. Los autores revisan investigaciones recientes sobre la medición del emprendimiento inmigrante, las características de los fundadores inmigrantes, su impacto económico y las políticas relacionadas con la inmigración empresarial. Utilizando datos de la Annual Business Survey, el estudio actualiza las estadísticas sobre la proporción de emprendedores inmigrantes en Estados Unidos y cuantifica su participación en la generación de innovación y patentes dentro de la economía.

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que las empresas fundadas por inmigrantes tienden a tener tasas de innovación más altas en comparación con aquellas establecidas por emprendedores nativos. Esta diferencia no se explica únicamente por factores como niveles educativos o campos de estudio, lo que sugiere que los inmigrantes poseen atributos y experiencias particulares que los hacen más propensos a la innovación y la creación de nuevas tecnologías. El estudio también aborda los desafíos que enfrentan los emprendedores inmigrantes, incluyendo barreras institucionales, limitaciones en el acceso a la financiación y redes de contactos empresariales. A pesar de estos obstáculos, los inmigrantes muestran una mayor capacidad de adaptación y resiliencia, lo que contribuye a la diversidad y el dinamismo del ecosistema emprendedor en Estados Unidos.

Además, el estudio analiza cómo las políticas de inmigración pueden influir en la creación y el éxito de los negocios iniciados por extranjeros. En este sentido, destaca la importancia de programas como la visa H-1B, que un sector del trumpismo ha criticado, y otras iniciativas que permiten a emprendedores talentosos establecerse en Estados Unidos y contribuir al crecimiento económico. Sin embargo, también advierte sobre los efectos negativos de políticas restrictivas que pueden disuadir la llegada de talento extranjero y limitar el potencial de innovación en el país.

Otro aspecto clave del documento es la comparación entre los emprendedores inmigrantes y los nativos en términos de tasas de supervivencia empresarial, crecimiento y contribución al empleo. Se observa que, aunque las empresas fundadas por inmigrantes pueden enfrentar mayores desafíos en sus etapas iniciales, muchas logran consolidarse y generar empleo de manera significativa en el mediano y largo plazo.

No cabe duda de que la predisposición al riesgo es un factor crítico en el impulso migratorio y esto tiene su trasunto en el nivel de toma de riesgos también en lo empresarial. Esta predisposición al riesgo es un elemento modulador de la capacidad de adaptación de las personas. Por lo tanto, los inmigrantes aportan una cuota importante de la capacidad de adaptación de una sociedad, mientras que los nativos serán más propensos a reformar aspectos muy específicos y conservar la mayor parte de lo establecido. Sin embargo, estos factores se expresan sobre una plantilla de valores que define la sociedad que acoge a estos inmigrantes. Si esa sociedad indica que el emprendimiento y el mundo de los negocios es un factor de integración y de promoción social, la toma de riesgos se convierte en innovación. Si la sociedad de acogida carece de valores, está fragmentada, anómica o es beligerante, la respuesta puede ser muy distinta.

Las características de los inmigrantes también son decisivas. La gran cantidad de forasteros que recibe EE.UU. le permite un amplio espectro de vidas y experiencias que está muy polarizado entre grupos de muy alta o muy baja cualificación, existiendo niveles de migración relativamente bajos en los niveles intermedios de educación. España, en cambio, sobre todo recibe inmigrantes jóvenes y poco cualificados, que se ubican en las dos grandes ciudades y en la costa mediterránea. La distribución de la inmigración entre grupos educativos es clave, ya que la formación tiene consecuencias en el mercado laboral.

Inmigrantes en el emprendimiento de EE.UU. En porcentaje Startups líderes en IA (2022) 44,5% Startups unicornios (2022) 40,8% Top tres de cifra de negocio (2018-2020) 28,9% Creación de nuevas empresas (2021-2023) 27,4% Nuevos propietarios de empresas (2014-2019) 24,2% Trabajadores por cuenta propia (2016-2020) 22,0% Autónomos con empresa propia (2016-2020) 20,6% Nuevas startups con capital riesgo (2015-2019) 18,9% Población en el censo (2016-2020) 14,6% Fuente Immigrant Entrepreneurship: New Estimates and a Research Agenda / National Bureau of Economic Research Inmigrantes en el emprendimiento de EE.UU. En porcentaje Startups líderes en IA (2022) 44,5% Startups unicornios (2022) 40,8% Top tres de cifra de negocio (2018-2020) 28,9% Creación de nuevas empresas (2021-2023) 27,4% Nuevos propietarios de empresas (2014-2019) 24,2% Trabajadores por cuenta propia (2016-2020) 22,0% Autónomos con empresa propia (2016-2020) 20,6% Nuevas startups con capital riesgo (2015-2019) 18,9% Población en el censo (2016-2020) 14,6% Fuente Immigrant Entrepreneurship: New Estimates and a Research Agenda / National Bureau of Economic Research

El porcentaje de empresas creadas por inmigrantes en Estados Unidos ha ido aumentado con el tiempo. En 2007, las empresas creadas por ellos eran el 18,7% del total, mientras que en 2019 ya eran el 24,2%, un aumento significativo. Pero, además, la presencia de inmigrantes es muy relevante en las compañías más innovadoras: un 40,8% de las startups que se convierten en unicornios (valoradas en más de mil millones de dólares) son de forasteros así como el 44,5% de las empresas que son líderes en inteligencia artificial. Casi un 30% de las empresas que alcanzan el top 3 en cifras de negocio son de inmigrantes.