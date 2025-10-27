La central nuclear de Almaraz tiene fecha de cierre: 2028. No porque haya fallado ni porque represente un riesgo inasumible, sino porque alguien decidió hace años que las nucleares en España debían morir y en 2019 lo puso en el programa de la coalición ... de izquierda que nos gobierna desde entonces. En política, cuando se toma una mala decisión con gesto solemne y cara de palo, rectificar resulta más difícil que gobernar.

Se dijo entonces que era una cuestión de principios. Pero lo cierto es que no fue un principio, sino un gustito demagógico: cerrar centrales que funcionaban para contentar a un electorado que asociaba 'nuclear' con 'peligro'. Era más fácil declararse verde que explicar que la tecnología nuclear no es buena ni mala: es neutral, como casi toda la técnica moderna. Lo que la hace peligrosa o segura es la gestión, no el átomo.

Noticia Relacionada Los demoledores datos del cierre de Almaraz que pondrían en jaque a toda una comarca Adrián García Durán Los seis municipios con mayor renta media por persona de Extremadura están en la zona de influencia de la central nuclear

El resultado es que España avanza hacia el apagón nuclear mientras el resto de Europa recula. Francia alarga la vida de sus reactores, Finlandia inaugura uno nuevo, Bruselas la incluye en la taxonomía verde, y hasta Japón ha vuelto a encender los suyos. Aquí, en cambio, seguimos presos del dogma.

Y esto hay que tenerlo claro ahora que se presenta el argumento de que las circunstancias han cambiado y que quizá sea muy razonable prolongar su vida útil. El argumento acomodaticio puede resultar atractivo para los votantes de Pedro Sánchez, pero sigue siendo arena movediza donde no se puede construir nada sólido.

Porque el dogma sale caro. Almaraz produce el 7% de la electricidad nacional, sin emisiones y con una fiabilidad que las renovables no pueden igualar. Pero sobre todo, es una máquina fiscal: paga cada año unos 435 millones de euros en impuestos y tasas, de los cuales unos 100 millones van directamente a la Junta de Extremadura. De esa cifra, unos 250 millones se destinan a Enresa, el fondo público que costeará el desmantelamiento de las nucleares (en 2022, el Ministerio de Transición Ecológica calculó que 'borrar' Almaraz del mapa costará unos 2.600 millones). Ninguna otra instalación industrial española tributa tanto ni con tanta regularidad.

Además, mantiene 800 empleos directos y más de 3.000 indirectos en una comarca que depende de ella desde hace medio siglo. Si se cierra, el Campo Arañuelo perderá su principal fuente de ingresos y de estabilidad. Y el país, 2.000 megavatios firmes de energía limpia y barata.

El cierre de Almaraz no es una política de Estado: es un capricho ideológico con consecuencias irreversibles. Cerrar una central rentable, segura y sometida a un escrutinio técnico constante no es defender el planeta; es empobrecerlo un poco más.

Por eso, lo razonable sería concederle un indulto energético. No por nostalgia del átomo, sino por respeto a la inteligencia. En un país donde lo sensato suele llegar tarde, mantener abierta Almaraz sería un gesto insólito: premiar lo que funciona en vez de destruirlo. jmuller@abc.es