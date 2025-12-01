En 2015, la última reforma tributaria fijó el mínimo personal del IRPF en 5.550 euros. Diez años después, sigue siendo la misma cantidad, pese a que el IPC acumulado, que calcula el INE, es de un 26,7%, lo que debería haber llevado su ... importe a 7.031,86 euros. Lo que incrementa la sensación de que estamos siendo estrujados es que desde que Pedro Sánchez está en el poder, el IPC acumulado equivale a un 22,2%. Es decir, sólo 4,5 puntos porcentuales de la inflación actual se originaron en el gobierno anterior. La diferencia provocada por la no actualización del mínimo personal es una transferencia silenciosa desde el contribuyente hacia el Estado.

Este es el primer borde de una pinza que ha atrapado a los hogares españoles: la pérdida de poder adquisitivo real. Los salarios han crecido, sí, pero lo han hecho por detrás de los precios durante la mayor parte del periodo comprendido entre 2018 y 2023. El INE certifica que, pese a las subidas nominales, buena parte de los ingresos reales de las familias fueron erosionados por el shock inflacionista. Cada euro rindió menos y cada nómina llegó más justa.

El segundo borde de la pinza lo ha descrito con precisión el Banco de España en un reciente documento de trabajo sobre la progresividad en frío ('fiscal drag') en Europa. Su análisis demuestra que, en ausencia de actualización de los parámetros del IRPF, la inflación empuja automáticamente al contribuyente hacia tipos efectivos más altos, aun cuando su bienestar real se haya deteriorado. España aparece en el estudio como el segundo país europeo que más ha recaudado por el efecto inflacionario y el penúltimo que menos ha compensado este efecto a sus ciudadanos entre 2019 y 2023. Es decir, donde más se ha aprovechado la subida nominal de rentas para aumentar la recaudación sin hacer nada... ni siquiera presentar unos Presupuestos.

Así, mientras los salarios perdían poder de compra, el IRPF hacía exactamente lo contrario: ganarlo. El mínimo personal, las deducciones y los tramos permanecieron congelados mientras la inflación hacía su trabajo. Un trabajador cuyo sueldo subió para mantenerse a flote acabó tributando más por la parte nominal de esa subida, pese a que su situación real no mejoraba. El Estado recaudó más sin pagar el coste de subir impuestos.

El resultado es claro: las rentas de los españoles han quedado emparedadas. Por arriba, unos precios que han subido más del 22% en siete años. Por abajo, un impuesto que no se ha movido con ellos. Entre medias, hogares que pagan más y viven peor.

Una política fiscal honesta habría exigido algo muy simple: actualizar los parámetros del IRPF para que reflejasen la realidad económica. No hacerlo ha permitido al Gobierno de Pedro Sánchez obtener un rendimiento extraordinario de la inflación. Un rendimiento que no se ha contado como subida de impuestos, pero que para los contribuyentes ha tenido exactamente el mismo efecto. jmuller@abc.es