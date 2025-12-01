Suscribete a
ajuste de cuentas

El impuesto silencioso

El Estado ha sido el gran beneficiado con la inflación y el contribuyente es el jamón y queso de un mixto injusto

Proxy advisors: ¿defensores o amenaza corporativa?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
John Müller

Madrid

En 2015, la última reforma tributaria fijó el mínimo personal del IRPF en 5.550 euros. Diez años después, sigue siendo la misma cantidad, pese a que el IPC acumulado, que calcula el INE, es de un 26,7%, lo que debería haber llevado su ... importe a 7.031,86 euros. Lo que incrementa la sensación de que estamos siendo estrujados es que desde que Pedro Sánchez está en el poder, el IPC acumulado equivale a un 22,2%. Es decir, sólo 4,5 puntos porcentuales de la inflación actual se originaron en el gobierno anterior. La diferencia provocada por la no actualización del mínimo personal es una transferencia silenciosa desde el contribuyente hacia el Estado.

