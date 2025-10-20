Suscribete a
El imperio del helado chino sale al asalto de Occidente

Mixue Ice Cream & Tea es la cadena de restauración más grande del mundo. Una maquinaria industrial con una integración vertical feroz que quiere desembarcar en Estados Unidos y Europa como emblema de las nuevas empresas chinas que no sólo barren con tecnología, sino en productos como el helado y el té con burbujas

John Müller

De un puesto callejero en Henan a la cadena de restauración más grande del mundo: la historia de Mixue Ice Cream & Tea ilustra cómo un modelo de negocio simple, precios ultra bajos y una integración vertical feroz pueden conquistar el planeta. Detrás de ... sus helados de 1 yuan (0,12 euros) y tés frutales, Mixue es una maquinaria industrial que ya supera en locales a McDonald's o Starbucks. Todo comenzó en 1997, cuando Zhang Hongchao abrió un pequeño local de bebidas frías en Zhengzhou, capital de la provincia china de Henan. Con apenas 3.000 yuanes que le prestó su abuela, el joven empezó vendiendo hielo saborizado a transeúntes. Tras varios fracasos iniciales, encontró una fórmula ganadora: helado suave a precio simbólico. El cono a 1 yuan se convirtió en su producto estrella y cimentó la identidad de Mixue: precio imbatible, volumen masivo.

