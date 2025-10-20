De un puesto callejero en Henan a la cadena de restauración más grande del mundo: la historia de Mixue Ice Cream & Tea ilustra cómo un modelo de negocio simple, precios ultra bajos y una integración vertical feroz pueden conquistar el planeta. Detrás de ... sus helados de 1 yuan (0,12 euros) y tés frutales, Mixue es una maquinaria industrial que ya supera en locales a McDonald's o Starbucks. Todo comenzó en 1997, cuando Zhang Hongchao abrió un pequeño local de bebidas frías en Zhengzhou, capital de la provincia china de Henan. Con apenas 3.000 yuanes que le prestó su abuela, el joven empezó vendiendo hielo saborizado a transeúntes. Tras varios fracasos iniciales, encontró una fórmula ganadora: helado suave a precio simbólico. El cono a 1 yuan se convirtió en su producto estrella y cimentó la identidad de Mixue: precio imbatible, volumen masivo.

El punto de inflexión llegó en 2007, cuando la empresa comenzó a franquiciar. Pero a diferencia de otras cadenas, Mixue no vive de royalties: el 97% de sus ingresos proviene de vender ingredientes, maquinaria y materiales a sus franquiciados. Este modelo permite abrir tiendas con inversiones mínimas, mientras la central controla la calidad del producto y se asegura una base estable de ingresos. Es, en esencia, una empresa logística con fachada de heladería.

La clave está en su integración vertical. Mixue produce desde el polvo de leche hasta las cucharas. Controla centros logísticos, diseña su propia maquinaria y gestiona una red de distribución capaz de abastecer a decenas de miles de locales. Esta estructura permite a la compañía mantener precios extremadamente bajos sin depender de terceros.

La integración vertical, sin embargo, no es una panacea. En muchos sectores ha dejado de ser un modelo deseable porque exige dominar competencias muy distintas, algo que pocas empresas pueden hacer bien. Puede restar flexibilidad, elevar los costes fijos y distraer recursos del negocio principal. Pero en el caso de Mixue, se convierte en ventaja precisamente por su escala masiva y su obsesión por la eficiencia. Con más de 46.000 tiendas, la empresa puede amortizar su red de fábricas y centros logísticos, asegurar la uniformidad del producto y evitar intermediarios que encarezcan el proceso. Esa lógica es comparable a la de otras firmas de gran distribución como Inditex o IKEA, que también han recurrido a fórmulas de integración para reducir costes y ganar control.

Mixue salió a bolsa en marzo con una revalorización del 43% y una demanda 5.125 veces superior

La expansión internacional comenzó en 2018 y ha sido vertiginosa. Hoy Mixue tiene presencia en el Sudeste Asiático, Japón, Corea del Sur, Australia, Hong Kong y, más recientemente, Estados Unidos. En Indonesia ya supera los 2.600 locales. Aproximadamente el 70% de sus ingresos internacionales provienen de Indonesia y Vietnam. En total, al cierre de 2024, la cadena contaba con 46.479 locales, de los cuales 41.584 estaban en China. En marzo de 2025 debutó en la Bolsa de Hong Kong con una sobresuscripción de 5.125 veces. En el primer semestre de este año, sus beneficios crecieron un 43% interanual, hasta los 2.690 millones de yuanes. La empresa, valorada en 8.100 millones de dólares, opera también con la marca Lucky Cup para productos de café. Mixue es hoy una de las joyas del consumo masivo chino y un emblema del nuevo soft power asiático.

Su desembarco en Estados Unidos marca una nueva etapa. Mixue ha firmado un contrato de alquiler por diez años para abrir su primera tienda en Nueva York, en el número 266 de Canal Street, en pleno Tribeca. Con unos 195 metros cuadrados, el local será la avanzadilla de un proyecto más ambicioso: ganar cuota en un mercado dominado por gigantes como Starbucks o Dunkin'.

Pero el verdadero desafío está aún por venir: Europa. Su llegada parece inevitable. Y España, con su fuerte cultura de consumo social, clima favorable y gusto por los productos asequibles, se perfila como un mercado natural. La competencia, sin embargo, no es menor: cadenas como Llaollao, Smooy o incluso McDonald's con su McFlurry dominan ya el segmento de helado. Mixue podría abrirse hueco con su estrategia de precios bajos y franquicias baratas. Aquí entrarían en juego las exigencias sanitarias, laborales y fiscales, más estrictas que en muchos países asiáticos. Además, debería adaptar su oferta: productos como el té con perlas de tapioca aún son minoritarios.

Aun así, no todo es dulce. La cadena ha enfrentado denuncias por condiciones sanitarias deficientes, y quejas sobre la calidad de sus ingredientes. En redes sociales chinas, algunos usuarios ironizan con la omnipresencia de la marca: «Si tienes un rincón libre en casa, puedes montar un Mixue», bromean. Este crecimiento sin freno, puede convertirse en un bumerán reputacional. Además, su modelo basado en volumen funciona mejor en ciudades pequeñas y medianas que en grandes capitales, donde los costes fijos son mayores y la competencia más feroz. En mercados maduros como Europa o EE.UU., el consumidor exige algo más que precio: busca calidad, experiencia de marca, identidad. Mixue representa algo más que una cadena de heladerías: es un símbolo de la nueva empresa china, ambiciosa, agresiva y tecnológicamente sofisticada. Su expansión global no solo es un fenómeno empresarial, sino también cultural.