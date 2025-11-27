En tiempos de crisis, Europa ha sido para España algo parecido a una tía rica y generosa: siempre dispuesta a mandar un cheque y cerrar los ojos. Pero los tiempos cambian. Con el fin de los fondos Next Generation a la vista –el último pago ... podrá solicitarse en 2026– y con el retorno pleno de las reglas fiscales europeas, la Comisión ha empezado a mostrar un rostro menos amable. Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Economía, ha hablado claro: «es preocupante» que España lleve varios años sin enviar un plan presupuestario a Bruselas.

Aunque de momento el déficit español se sitúa dentro de los márgenes (del 2,5% este año, según las previsiones de otoño), el crecimiento del gasto neto ya se desvía de la senda fiscal pactada. Y lo hace –como subraya el propio Dombrovskis– solo gracias a un crecimiento económico aún robusto, cuya desaceleración podría hacer saltar las costuras económicas en 2027. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no es menos clara: España está en riesgo de incumplir las nuevas normas cuando la economía pierda fuelle.

Pero el problema no es solo técnico. Es, ante todo, político. El Ejecutivo de Sánchez necesita que el Congreso apruebe la senda de déficit para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, varios de sus socios habituales –Podemos, Compromís, Junts– ya han anunciado su rechazo. Sin ese respaldo, no hay senda, y sin senda, no hay cuentas. La política de geometría variable se estrella así contra la aritmética fiscal. Y con ello, el Gobierno queda paralizado.

Este bloqueo revela una paradoja de fondo: Sánchez presume de estabilidad institucional mientras gobierna con apoyos que, a la mínima, dinamitan cualquier política de Estado. En vez de construir consensos amplios para afrontar el final del estímulo europeo y las nuevas necesidades de Defensa que nos ha impuesto la amenaza rusa en Ucrania, su estrategia depende de equilibrios frágiles y concesiones particulares. Europa, mientras tanto, espera explicaciones.

Con la retirada del maná europeo, la escena cambia. Bruselas ya no es esa señora afable que reparte fondos, sino una gobernanta estricta que exige disciplina. España, que negoció márgenes más amplios de gasto que los sugeridos inicialmente por los técnicos comunitarios, empieza a agotar la paciencia europea.

Y lo más preocupante: en lugar de reformar el gasto estructural (pensiones, defensa, intereses de la deuda pública), el Gobierno sigue sin dar señales de un ajuste serio. Apostar por que el crecimiento tape las grietas fiscales es, en el mejor de los casos, un acto de fe. En el peor, una irresponsabilidad política. La gobernanta ya ha llamado a la puerta. Y no trae más fondos, sino una auditoría estricta.