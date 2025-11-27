Suscribete a
La gobernanta de Bruselas ya no sonríe

Se acerca una tormenta presupuestaria con los fondos europeos en retirada y las advertencias de la Comisión

La Defensa del siglo XXI (19 / 11 / 25)

El ministro, Carlos Cuerpo
John Müller

En tiempos de crisis, Europa ha sido para España algo parecido a una tía rica y generosa: siempre dispuesta a mandar un cheque y cerrar los ojos. Pero los tiempos cambian. Con el fin de los fondos Next Generation a la vista –el último pago ... podrá solicitarse en 2026– y con el retorno pleno de las reglas fiscales europeas, la Comisión ha empezado a mostrar un rostro menos amable. Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Economía, ha hablado claro: «es preocupante» que España lleve varios años sin enviar un plan presupuestario a Bruselas.

