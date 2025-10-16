Suscribete a
La fábrica de verdades

Más que ganar debates, la estrategia de Moncloa consiste en dominar la definición de qué debe debatirse

La guerra por otros medios (13/10/2025)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez efe
John Müller

En la política contemporánea, «ganar el relato» (García Ortiz dixit) ya no es una ambición; es una necesidad de supervivencia. El Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado esta práctica a su máxima expresión, desplegando una maquinaria sin precedentes que va del CIS a RTVE ... y que utiliza cuestiones tan sensibles como el aborto, el cambio climático o la guerra en Gaza no para abrir debates genuinos, sino para encajonar a la oposición, dividirla y, sobre todo, deslegitimarla.

