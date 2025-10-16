En la política contemporánea, «ganar el relato» (García Ortiz dixit) ya no es una ambición; es una necesidad de supervivencia. El Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado esta práctica a su máxima expresión, desplegando una maquinaria sin precedentes que va del CIS a RTVE ... y que utiliza cuestiones tan sensibles como el aborto, el cambio climático o la guerra en Gaza no para abrir debates genuinos, sino para encajonar a la oposición, dividirla y, sobre todo, deslegitimarla.

La táctica es clara: saturar el espacio público con mensajes emocionales, orquestados desde Moncloa como posiciones morales irrefutables. De este modo, quien las cuestione no discrepa, sino que supuestamente niega derechos, odia el planeta o minimiza el genocidio. El resultado es un ecosistema en el que el adversario no tiene derecho a abrir la boca sin ser tachado de hereje. Este clima no es espontáneo. Está meticulosamente diseñado desde el Gabinete de la Presidencia, con Diego Rubio -experto en Maquiavelo y asesor del presidente- como arquitecto intelectual. Rubio defiende que la política es una competencia de visiones y no de verdades. Y bajo esa premisa, se han borrado los límites entre relato y realidad. Cuando Sánchez afirma con firmeza que no felicita a los premios Nobel -pese a la abrumadora evidencia en contrario-, no incurre simplemente en una falsedad, sino que pone en duda la verdad. Institucionaliza la mentira como método.

Este fenómeno tiene consecuencias estructurales. En palabras de Hannah Arendt, el totalitarismo no se alimenta de dogmas inamovibles, sino de la destrucción de la confianza en cualquier verdad. Si todo puede ser cuestionado, nada es cierto. Y una ciudadanía que no cree en nada es presa fácil de quien promete orden, aunque sea sin presupuestos. Un reciente metaanálisis publicado en Nature Human Behaviour ha arrojado un dato revelador: cuando las personas se equivocan al juzgar una noticia, lo hacen más por dudar de la información veraz que por tragarse bulos. Como recordaba Kiko Llaneras estos días, el exceso de escepticismo es hoy más dañino que la credulidad. El problema no es solo que se difundan mentiras, sino que la gente termina por desconfiar incluso de las verdades contrastadas.

Ese es, precisamente, el terreno donde Moncloa quiere librar la batalla: no en el de las ideas, sino en el de las percepciones. La idea de que Donald Trump habría valorado la rebeldía de Sánchez por no aumentar el gasto militar al 5% del PIB como un acto de liderazgo es tan inverosímil que cuesta creer que haya salido del equipo presidencial. Pero peor aún es que se lo crean. Porque cuando un Gobierno empieza a creerse su propia propaganda, deja de gobernar para los ciudadanos y comienza a hacerlo para un simulacro de país que solo existe en su burbuja.

El populismo postmoderno no impone dogmas: impone confusión. Y en esa niebla, el poder se hace inexpugnable. Hasta que la realidad, siempre terca, vuelve a abrirse paso. jmuller@abc.es