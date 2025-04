Donald Trump proclamó ayer su convicción de que el comercio mundial es injusto con su país y ha decidido destruirlo. Su «declaración de independencia económica» es un billete hacia el descalabro global, que al primero que dañará será a su propia economía. En medio ... de un discurso atrabiliario, donde definió sus aranceles como «recíprocos», es decir como la respuesta a una agresión previa de las demás naciones, Trump detalló sus nuevas tasas que parten de una base general del 10% y llegan al 34% para China, al 20% para la Unión Europea y al 49% en el caso extremo de Camboya.

La arbitrariedad ha quedado retratada en varias etapas de su discurso. Según Trump, los demás países recurren a aranceles y artimañas regulatorias que sus funcionarios han traducido en una cifra: por ejemplo, las barreras comerciales chinas equivaldrían a un arancel del 67%, las de Europa a un 39% y las de Camboya a un 97%. Exhibiendo una tabla similar a las que se veían en las salas de apuestas hípicas, el presidente actuó como un subastador señalando el tamaño del agravio y, a su lado, el arancel que aplicará a cada país «después de aplicarle una rebaja». En el caso de China, un 34%; en el de la Unión Europea, un 20% y a Camboya un 49%.

Países como Reino Unido, Singapur, Brasil o Chile sólo recibirán un arancel del 10%, el mínimo castigo. Pero esto no tiene nada que ver con la cercanía política o la amistad. Por ejemplo, Israel recibirá un arancel del 17% en compensación de una supuesta tasa del 33% que aplica en su relación comercial con Estados Unidos.

Si estos aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos terminan entrando en vigor, la economía mundial caerá en un proceso de reorganización sin precedentes. Trump se declaró feliz de que las empresas empiecen a volver a su país para abrir fábricas y crear empleos para los norteamericanos. Pero más allá de algunos anuncios simbólicos es difícil creerle porque, excepto casos singulares, los consejos de administración y los gestores necesitan planificar, calcular y decidir, y ese proceso puede incluso exceder la duración del mismo mandato de Trump.

Su decisión provocará todo tipo de distorsiones económicas. Hoy, los elementos que componen un bien final proceden de muchos países. Ahora, esta cadena de valor debe ser recalculada para integrar en los precios los impuestos que ha anunciado Trump. Además, algunos productos cogerán otro camino más expedito si encuentran demasiado gravoso el régimen arancelario de Estados Unidos. La poderosa señal que ha enviado Trump al mundo empezará a transformarse en millones de decisiones económicas a partir de este momento y no todas irán en la dirección que él espera.

Trump es incapaz de entender que la cooperación que se ha expresado en los últimos 50 años a través del comercio global era beneficiosa para su país. Él piensa que el espíritu de la confrontación lo premiará y que ganará la guerra comercial porque el suyo es el país más rico del planeta. Pero no hay que olvidar que ha declarado una guerra a todo el mundo. Y no es difícil que el comercio se fragmente en dos: habrá un ámbito de países con comercio libre, donde los bienes tendrán un precio, y otro para comerciar con Estados Unidos, con un nivel de precios incrementado con el arancel. No hay sitio aquí para detallar las nuevas distorsiones (contrabando, mercado negro, incentivos perversos) que la coexistencia de estos dos ámbitos comerciales podría provocar. Las guerras, incluso las comerciales, se sabe cuándo comienzan, pero no cuándo terminan. jmuller@abc.es