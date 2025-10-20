Suscribete a
ABC Premium

ajuste de cuentas

Autónomos atrapados

Obligarlos a ahorrar únicamente en la Seguridad Social era una mala idea

Una opa que deja en entredicho al BBVA

Los autónomos ya cotizan por ingresos reales
Los autónomos ya cotizan por ingresos reales ABC
John Müller

John Müller

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay mucho ruido con la brutal subida de cotizaciones de los autónomos. Es un ruido que debió oírse en el verano de 2022, cuando se pactó el modelo de cotización según ingresos reales, y así la ciudadanía hubiese tenido más claro a quién debía votar ... en 2023. Pero aquella fue una reforma de mentirosos y auto engañados. Incluso quienes hicieron lobby para que el PP la apoyara sabían que, tarde o temprano, esto podía suceder.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app