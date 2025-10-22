Suscribete a
Javier de Paz, el hombre de Zapatero, sale del consejo de Telefónica y será director adjunto a Marc Murtra

También será responsable de Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa

Marc Murtra proyecta un nuevo negocio de ciberseguridad sobre los cimientos de Telefónica Tech

Javier de Paz, hasta ahora consejero de Telefónica; desenfocado, el presidente de la compañía, Marc Murtra
Javier de Paz, hasta ahora consejero de Telefónica; desenfocado, el presidente de la compañía, Marc Murtra Ignacio Gil

Daniel Caballero y María Jesús Pérez

Marc Murtra continúa con los cambios en Telefónica a escasas dos semanas de presentar el nuevo plan estratégico del grupo. La compañía ha nombrado nuevo consejero a César Mascaraque en sustitución de Javier de Paz, hombre de José Luis Rodríguez Zapatero en la ... compañía, que sale del órgano pero sigue manteniendo peso en el organigrama.

