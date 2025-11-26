Suscribete a
La izquierda fracasa en su intento de aumentar las limitaciones legales a los alquileres de temporada

Asume que no saldrá adelante su maniobra parlamentaria para esquivar el rechazo mayoritario del Pleno del Congreso a su propuesta de ley

La congelación de alquileres que discute el Gobierno amenaza con provocar otra fuga masiva de oferta de pisos

Imagen del Pleno del Congreso EFE
Juan Casillas Bayo

La ley para regular los contratos de alquiler temporales y el alquiler de habitaciones, promovida por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, está condenada al fracaso. La izquierda lo asume ya en privado, según fuentes parlamentarias, después de que la semana pasada se especulase ... con una maniobra legislativa para esquivar el Pleno del Congreso y enviar la iniciativa directamente al Senado desde la Comisión de Vivienda, donde está en debate.

