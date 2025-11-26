La izquierda fracasa en su intento de aumentar las limitaciones legales a los alquileres de temporada

La ley para regular los contratos de alquiler temporales y el alquiler de habitaciones, promovida por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, está condenada al fracaso. La izquierda lo asume ya en privado, según fuentes parlamentarias, después de que la semana pasada se especulase ... con una maniobra legislativa para esquivar el Pleno del Congreso y enviar la iniciativa directamente al Senado desde la Comisión de Vivienda, donde está en debate.

Tras aprobar el informe de la ponencia el martes, los partidarios de la norma, que aspira a que solo se consideren alquileres temporales los de una duración menor a un año y con una justificación adecuada y a impedir que los caseros puedan imponer un seguro de impago a sus inquilinos, maniobraron para convocar a la Comisión de Vivienda, con competencia legislativa plena, para aprobar la ley y enviarla al Senado antes de permitir que el Pleno se posicione.

La clave es que en la Comisión de Vivienda, donde el representante del Grupo Mixto es de Podemos, los promotores de la ley tienen mayoría, mientras que en el Pleno la ostentan PP, Vox y Junts, todos ellos 'a priori' en contra de la norma. Consciente de ello, el PP solicitó la semana pasada la avocación de la iniciativa al Pleno, lo que se votará mañana.

Los grupos de izquierdas intentaron forzar una convocatoria exprés de la Comisión de Vivienda antes del Pleno para aprobar la iniciativa, pero se echó el freno por la posibilidad de que el Senado la enmiende y PP, Vox y Junts acepten esos cambios en el Congreso.