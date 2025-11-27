Isidro Fainé insta a los empresarios a actuar con «alma» frente a las tecnologías

El presidente de la Fundación CEDE y de la Fundación 'la Caixa', Isidro Fainé, ha recordado que los empresarios no pueden limitarse a ser «meros gestores de presupuestos y balances» sino que deben dar un paso más allá. Por ello, ha ... anticipado que «el futuro de las empresas no lo determinarán las maquinas ni la regulación ni la inteligencia artificial, sino nuestra capacidad humana para obrar con sentido, sabiduría e incluso con alma«.

Las palabras de Fainé han servido para clausurar el Congreso de Directivos CEDE que ha tenido lugar en Zaragoza, en un alegato para cambiar la percepción y la sensibilidad del empresariado español. El ejecutivo ha apuntado que las decisiones de quienes están al frente de los negocios «no solo deben generar eficiencia, sino también contribuir a un modelo más justo, inclusivo y sostenible. En definitiva, más humano«, ha apuntado.

Fainé ha desplegado un conjunto de recomendaciones ante un auditorio repleto de empresarios. «El líder emocionalmente inteligente actúa con conciencia, sensibilidad y visión de largo plazo«, ha afirmado. Porque, a su juicio, «liderar no consiste en imponer, sino en proponer, escuchar, convencer y servir». Además, ha indicado que el liderazgo «no es una posición de dominio, sino una actitud de servicio».

El presidente de la Fundación 'la Caixa' ha incidido en la visión más «humanista» que deben tener quienes estén al frente de cualquier negocio. «Anticipémonos al mercado sin perder el sentido social de la empresa», ha afirmado. Porque en este contexto de grandes transformaciones tecnológicas, económicas y sociales «la planificación estratégica es imprescindible, pero solo será eficaz si va acompañada de flexibilidad, rapidez de respuesta y una visión integral« de todas esas actuaciones.