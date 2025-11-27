Suscribete a
Isidro Fainé insta a los empresarios a actuar con «alma» frente a las tecnologías

El presidente de la Fundación CEDE rechaza la idea de que deban ser meros gestores en la clausura del Congreso de Directivos en Zaragoza

José María Camarero

El presidente de la Fundación CEDE y de la Fundación 'la Caixa', Isidro Fainé, ha recordado que los empresarios no pueden limitarse a ser «meros gestores de presupuestos y balances» sino que deben dar un paso más allá. Por ello, ha ... anticipado que «el futuro de las empresas no lo determinarán las maquinas ni la regulación ni la inteligencia artificial, sino nuestra capacidad humana para obrar con sentido, sabiduría e incluso con alma«.

