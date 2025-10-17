Isidro Fainé impulsa el compromiso social de las cajas de ahorros y bancos minoristas, que alcanza el récord de 4.000 millones

Suscribete a
Isidro Fainé, reelegido presidente del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas

Fainé, junto a los miembros del WSBI WSBI
Madrid

Al terminar este año, las más de 6.400 entidades que forman parte del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI) habrán destinado cerca de 4.000 millones de dólares a una amplia gama de iniciativas sociales que incluyen la ... reducción de la pobreza, el empoderamiento juvenil, el emprendimiento femenino, el cuidado de las personas mayores y la sostenibilidad ambiental. Este es el titular que deja la 34ª Asamblea General del Instituto filantrópico, que a lo largo de esta semana, y coincidiendo con las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha reunido en Washington a presidentes y representantes de entidades financieras de todo el globo; entre ellos Isidro Fainé, presidente del WSBI.

