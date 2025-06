Iryo rechaza que la guerra de precios en el AVE lleve al límite las «costuras» de las empresas: «Invertimos en crear una demanda»

Iryo defiende su política tarifaria en las líneas de alta velocidad ferroviaria después de que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, volviera a apuntar hace pocos días contra la guerra de precios que ha atraído el fin del monopolio de ... Renfe. La mano derecha del ministro Óscar Puente aseguró en un evento organizado por la CNMC que esta rivalidad entre Renfe, Ouigo e Iryo ha «llevado al límite las costuras financieras de las empresas», pero el operador italo-español (con mayoría accionarial de Trenitalia y Air Nostrum y Globalvia como socios) rechaza esa tesis. «Son precios para entrar en el sistema (...) los primeros años perdemos dinero porque invertimos en crear una demanda. Era lo contemplado», ha apostillado este jueves el director de estrategia y sostenibilidad de Iryo, Guillermo Castrillo.

En una rueda de prensa celebrada en las oficinas de Iryo en Madrid, Castrillo no ha querido poner fecha a cuándo se producirá la subida de tarifas que Óscar Puente lleva más de un año reclamando. «No es algo que podamos prever con claridad. Dependerá de cómo responda el resto de operadores», ha dicho. Preguntado sobre las también declaraciones de Santano en las que pedía que no recayerá todo el peso de la financiación de las infraestructuras ferroviaras en Adif, Castrillo ha recordado que la estrategia de financiación «la decide el Ministerio de Transportes y no Adif». Además, ha apuntado a que la operación y mantenimiento de la infraestructura «no tienen tanto coste» y el grueso siempre está en la construcción de las líneas.

Adif, precisamente, sufraga estos costes con el cobro de los cánones ferroviarios a los operadores, y hace pocos días el gestor fue instado por la CNMC a rebajarlos hasta un 40% para hacer las operaciones más rentables a las tres compañías que operan en la alta velocidad ferroviaria en España. Castrillo ha mostrado hoy su conformidad con la visión de la CNMC y espera que Adif asuma su recomendación, así como el Consejo de Estado, que es «el siguiente nivel» que va a evaluar el reglamento de cánones.

El operador de los Frecciarossa -cuyo mando ha cogido recientemente Fabrizio Favara como nuevo consejero delegado- también está pendiente de la segunda ronda de la liberalización ferroviaria que Adif espera poner en marcha en septiembre, para abrir a la competencia las líneas que unen Madrid con Galicia y Asturias al norte de España, y con Cádiz y Huelva al sur. Sobre este asunto, el director de estrategia de Iryo ha señalado que se están analizando «todas las opciones posibles» y que tomarán una decisión cuando se conozcan las reglas del proceso. «También son corredores que requieren un cambio de ancho y se está discutiendo si el cambio de ancho puede ser sustituido a medio y largo plazo», ha apuntado sobre la posibilidad de que se modifique el tipo de vía en esas líneas. De lo contrario, para rodar por esos corredores necesitarán trenes con tecnología de rodadura desplazable, que ahora mismo solo fabrica Talgo, aunque también está la alternativa de CAF, que podría tener su modelo listo para 2031.

Acuerdo con Destinia

Las declaraciones de Castrillo se han producido en una rueda de prensa de presentación las últimas novedades de su estrategia multimodal 'Iryo Conecta' -que abarca tren, autobús, barco y avión- , a la que ahora se suma una alianza con Destinia para ofrecer soluciones de tren+hotel, permitiendo reservar billetes combinados con alojamiento. En total, habrá más de 3.000 hoteles disponibles en los 11 destinos en los que opera Iryo de forma directa, con descuentos exclusivos al reservar en conjunto y beneficios adicionales como la reserva de actividades y tours personalizables en destino, según ha explicado la empresa.

En lo que se refiere a transporte, 'Iryo Conecta' incluirá para este verano nuevas conexiones nacionales e internacionales, destacando los enlaces en colaboración con Alsa hacia el Algarve (Albufeira, Lagos, Faro y Portimao), la Costa Oriental de Málaga y la Costa Granadina (Nerja, Motril, Almuñécar, Salobreña).

Adicionalmente, Iryo facilitará el acceso a la Costa Dorada (Cambrils, L'Ametlla de Mar, Vila-Seca, Torredembarra) a través de la unión con trenes de media distancia, y reforzará a la conectividad transversal norte-sur con nuevas combinaciones entre Girona y Málaga a través de tren + tren, o entre Barcelona y Marbella, Fuengirola o Estepona con tren + autobús. En total, Iryo ofrece más de 800 rutas combinadas a través de esta estrategia.

Desde el inicio de sus operaciones en noviembre de 2022, Iryo ha transportado más de 17 millones de pasajeros, y realizado más de 51.000 servicios y 29 millones de kilómetros, alcanzando una cuota de mercado del 25% en alta velocidad, según los datos que ha ofrecido hoy la compañía.

Actualmente, Iryo opera en 11 destinos nacionales con más de 400 servicios semanales. Su ruta con mayor volumen es Madrid-Barcelona, con 182 servicios a la semana. Le siguen Madrid-Valencia (102), Madrid-Sevilla (90), Madrid-Málaga (70), Barcelona-Sevilla (28) y Barcelona-Málaga (14). En el caso de Madrid-Alicante, iryo ofrece 28 servicios semanales durante la temporada estival y mantiene 6 frecuencias semanales el resto del año.