Suscribete a
ABC Premium

especial gestoras de fondos / Contenido externo

¿Por qué invertir en pequeñas empresas estadounidenses?

Forrest St. Clair, gestor del fondo Fidelity Funds US Smaller Companies Fund expone diferentes motivos por los que se deben tener en cuenta las empresas estadounidenses de pequeña capitalización a la hora de invertir

¿Por qué invertir en pequeñas empresas estadounidenses?

Las perturbaciones que ha sufrido el sistema este año a causa de la política estadounidense no han cambiado un hecho fundamental sobre la inversión global: el mercado estadounidense es demasiado grande como para ignorarlo y seguirá siendo una parte importante de la mayoría de las ... carteras. Sin embargo, el camino más accidentado que ha seguido este año el índice S&P 500 ha centrado la atención en cuestiones de valoración, concentración y exposición a tensiones geopolíticas que ya eran importantes y que ahora son motivo de creciente preocupación. Tiene sentido considerar la diversificación de la exposición a EE.UU. y buscar áreas que hayan atraído menos atención en los últimos tiempos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app