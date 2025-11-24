¿Por qué invertir en pequeñas empresas estadounidenses?

Las perturbaciones que ha sufrido el sistema este año a causa de la política estadounidense no han cambiado un hecho fundamental sobre la inversión global: el mercado estadounidense es demasiado grande como para ignorarlo y seguirá siendo una parte importante de la mayoría de las ... carteras. Sin embargo, el camino más accidentado que ha seguido este año el índice S&P 500 ha centrado la atención en cuestiones de valoración, concentración y exposición a tensiones geopolíticas que ya eran importantes y que ahora son motivo de creciente preocupación. Tiene sentido considerar la diversificación de la exposición a EE.UU. y buscar áreas que hayan atraído menos atención en los últimos tiempos.

Una de esas áreas está muy cerca: aunque han obtenido buenos resultados en comparación con muchas clases de activos globales, las acciones de las pequeñas empresas estadounidenses (de pequeña capitalización o «small caps», como se las conoce en el mundo de las inversiones) han experimentado uno de los periodos más largos de bajo rendimiento en comparación con las acciones estadounidenses de gran capitalización desde la Gran Depresión en los últimos 12 años. ¿Podría ser cuestión de tiempo que la relación cíclica de rendimiento vuelva a favorecer a estas empresas de pequeña capitalización? De hecho, las small caps estadounidenses cuentan ahora con el respaldo de valoraciones históricamente atractivas y las estimaciones de beneficios para 2025 reflejan expectativas de un crecimiento moderado.

No todas las empresas son iguales

Desde una perspectiva fundamental, la calidad de las empresas de pequeña capitalización ha variado mucho. En junio de 2025, más del 40% del índice Russell 2000 de pequeña capitalización no generaba beneficios. Esto refleja en parte el número de empresas orientadas al crecimiento y en fase inicial que figuran en dicho índice, incluidas las de sectores como la biotecnología y la tecnología verde. Esto puede no atraer a los inversores que prefieren centrarse en empresas con beneficios constantes, bajo endeudamiento y operaciones más maduras y eficientes. Sin embargo, con el tiempo, la amplitud de oportunidades ha sido uno de los aspectos más atractivos de la inversión en empresas de pequeña capitalización. Independientemente del régimen económico, el rendimiento del mercado o el sesgo de estilo, ha habido oportunidades de encontrar empresas con un buen rendimiento a lo largo del tiempo dentro del universo de las empresas de pequeña capitalización. Así, en cada uno de los últimos 25 años naturales, la media de las acciones con mejor rendimiento (entre los 500 valores principales, o aproximadamente el 25% superior, según la rentabilidad del índice Russell 2000) superó a la media de las acciones principales (entre los 125 valores principales, o aproximadamente el 25% superior, según la rentabilidad) del índice S&P 500. La naturaleza dinámica del universo de las empresas de pequeña capitalización y la oportunidad de encontrar oportunidades de inversión es una de las razones por las que se trata de un área atractiva para la gestión activa.

La ventaja activa

Una forma de intentar aprovechar la amplitud de los componentes del índice Russell 2000 es a través de productos de pequeña capitalización gestionados de forma activa. Las oportunidades de selección de valores pueden ser abundantes en el mercado de pequeña capitalización, que tiende a ser menos eficiente que el de gran capitalización, según se mide por el grado de cobertura de los analistas entre los componentes del índice.

Una menor cobertura puede beneficiar a los equipos de analistas y gestores que realizan sus propios análisis para identificar empresas que puedan generar rendimientos superiores y crecer con el tiempo, pasando de ser pequeñas a grandes en el futuro.

Tendencias favorables

Pensamos que todo lo anterior, unido a estas cuatro tendencias que describimos a continuación, podría favorecer a estas small caps de EE.UU. en los próximos años:

- La continuación de unos fundamentos generales sólidos en dicho país, según los principales indicadores económicos.

- Una eventual bajada de los tipos de interés, que podría beneficiar de manera desproporcionada a estas empresas debido a su ratio colectivamente más bajo de beneficios obre gastos netos por intereses, en comparación con las empresas de gran capitalización.

- El potencial de más adquisiciones de empresas de pequeña capitalización, impulsadas por los descuentos en las valoraciones y los esfuerzos por relocalizar las cadenas de suministro con sede en EE.UU.

- Las small caps tienden a estar más centradas en Estados Unidos que las de gran capitalización, lo que significa que algunas de ellas podrían verse menos afectadas por la posible degradación de los beneficios asociada a las fluctuaciones monetarias internacionales, las posturas políticas o las maniobras militares.

No sabemos si las empresas de pequeña capitalización superarán a las de gran capitalización ni, en tal caso, cuándo lo harán. Pero creemos que las tendencias de valoración han aumentado las probabilidades históricas de que las primeras obtengan un rendimiento superior en los próximos 5 a 10 años.