Suscribete a
ABC Premium

Los inversores, en alerta por la posible burbuja de IA que azota el mercado

La volatilidad crece en las Bolsas mundiales, especialmente en EE.UU. donde las tecnológicas condicionan el comportamiento de los índices

Fondos y bancos de inversión dudan de la racionalidad de inversiones tan elevadas, y a base de deuda

La creación de la 'Súper IA' más lista que los humanos: el último sueño de Silicon Valley

El logo de Nvidia en la sede de la compañía
El logo de Nvidia en la sede de la compañía EFE
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las palabras de Sundar Pichai, consejero delegado de Google, sobre los riesgos a los que se enfrenta el mundo ante la posible cocción a fuego fuerte de una burbuja en torno a la inteligencia artificial (IA) son un síntoma de que el debate existe. ... Y no solo las dudas están presentes entre los empresarios sino también entre los inversores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app