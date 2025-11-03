Suscribete a
El intrincado puzle de la seguridad y la autonomía energética europeas

Con pasos adelante y otros en falso, la UE busca una hoja de ruta que responda a las amenazas externas y a los retos propios de una transición acelerada

Microrredes, la tecla sin activar para extender el cambio renovable a cada rincón

María José Pérez-Barco

El sistema energético europeo afronta una nueva era de profunda transformación. Desde la guerra de Ucrania (febrero de 2022) se ha abierto un nuevo tablero geopolítico que amenaza su seguridad y pone en riesgo el suministro. El sabotaje que sufrió el gasoducto Nord Stream ( ... en septiembre de 2022), la sospecha de otros boicots en cables submarinos del Mar del Báltico, el temor a ciberataques a otras infraestructuras energéticas críticas, los cortes de flujos de gas ruso y la escalada de los precios en el mercado eléctrico como consecuencia... Son algunos ejemplos de los nuevos peligros emergentes que acechan al sistema energético del Viejo Continente.

