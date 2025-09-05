Interrumpida la circulación en la línea Madrid-Cáceres por un accidente con un vehículo de carretera

La circulación en la línea Madrid-Cáceres se encuentra interrumpida entre Talavera de la Reina y Montearagón (Toledo) por un accidente con un vehículo de carretera en un paso a nivel, según ha informado Adif a través de sus redes sociales. En el accidente ha fallecido el conductor del turismo.

La entidad pública ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros, de acuerdo con la información publicada en su cuenta de X, antes Twitter.

Renfe también ha informado de la interrupción en la línea, pero no ha sido capaz de proporcionar una estimación de la duración tras la consulta de un usuario: «En estos casos, estamos a la espera de que las autoridades competentes permitan la circulación. Un saludo y disculpa las molestias».

Esta situación se produce el mismo día en que una avería en el sistema de señalización registrada a la altura de Hornachuelos (Córdoba) causara este viernes retrasos medios de unos 45 minutos en los trenes de alta velocidad que circulan por la línea que une la ciudad con Sevilla. La incidencia ha sido solucionada en torno a las 9.23 horas.

Un día antes, se produjo una caída de los servidores informáticos de Adif que provocó nuevos retrasos en la Alta Velocidad. La incidencia afectó a los trenes con origen y/o destino Madrid, que se quedaron en la estación de Chamartín a la espera de que se restableciera el servicio.