Innovación sin descanso para dar un giro circular a los colchones desechados

Hay pocas cosas de uso tan personal como un colchón… un objeto cotidiano que se convierte en complejo a la hora de ser reciclado (cada año se desechan en España un millón y medio de colchones –se estima su vida media superior a los diez ... años, con permiso de su 'segunda vida', por ejemplo, en segundas viviendas–). Por ello, la innovación y la tecnología se enfrentan al desafío de reciclar una heterogénea mezcla de materiales, en un contexto en el que la normativa tiende a incorporar a estas piezas domésticas en el engranaje de la sostenibilidad, vía Responsabilidad Ampliada del Productor.

En este contexto, la Directiva 2008/98/CE ('Marco de residuos') establecía los principios generales de la gestión de residuos, incluida la responsabilidad ampliada del productor (EPR), modificada por la 2025/1892, con nuevas pautas para la recogida separada de productos textiles.

Parte de un corpus legislativo en el que en España se trabaja en la actualidad en un Real Decreto para regular esta parte de la actividad empresarial dedicada a 'objetos voluminosos-colchones'. Nuevos tiempos en los que esta actividad pasará a incluir el concepto de 'scrap' (sistemas colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor), como ya sucede con los envases, los neumáticos, etc.

Ante este reto de especial envergadura, y en preparación para el nuevo RD sobre gestión de residuos de muebles y enseres, que regulará la Responsabilidad Ampliada del Productor, la industria del sector ha fundado Ecocolchón, para promover el futuro sistema de recogida y reciclaje de colchones y ponerse a disposición de la administración y las diferentes partes implicadas en la elaboración del RD.

Camino por delante

Su secretario, Francesc Pineda, señala que la industria está compuesta por un número elevado de pymes «que no podrán afrontar los requisitos que planteará el RD de manera individual, y por ello es necesaria la colaboración de todas ellas a través de Ecocolchón». Asimismo, incide en la necesidad de adaptar los requerimientos a la tecnología existente, tanto en la fabricación como en el reciclado.

En el punto de partida, en la fabricación, Pineda destaca que la industria ya está haciendo los deberes en diferentes aspectos, puesto que gran parte de los materiales utilizados como puedan ser las fibras, muelles, embalajes ya se fabrican con materiales reciclados. El foco de trabajo está en los polioles, compuestos químicos para la fabricación de espumas de poliuretano, un material flexible, versátil y necesario para dar confort al usuario, área en la que la industria está realizando grandes esfuerzos e inversiones para conseguir su posibilidad de reciclado. Mientras tanto, el portavoz de Ecocolchón señala la relevancia de «apostar por la valoración energética, para que los colchones no acaben en vertederos mientras la tecnología aporta soluciones a esta cuestión».

En la esperanzadora cadena del reciclado, Repsol, cuenta «con una auténtica transformación industrial en sus centros (señala, Carlos Pérez Asensio, subdirector de Derivados en Repsol Materials) que están evolucionando para convertirse en instalaciones multienergía capaces de fabricar los productos esenciales que necesita la sociedad pero con una baja huella de carbono, como combustibles renovables y materiales circulares».

De hecho, en la compañía cuentan con una planta pionera en España (inaugurada en 2023) de reciclaje de espumas de poliuretano en su centro industrial de Puertollano. La 'protagonista' es este tipo de espuma, componente principal de colchones, sofás y asientos para vehículos, entre otros usos. «Es también (añade el especialista) un material complejo y muy voluminoso debido a su muy baja densidad y alto volumen, lo que hace que sea uno de los residuos con la tasa de reciclado más baja, una vez que ha finalizado su vida útil».

Sobre el terreno, la unidad de Repsol en Puertollano tiene capacidad para tratar hasta 2.000 toneladas anuales de estas espumas, el equivalente a 200.000 colchones que pueden encontrar una 'segunda vida', como poliol circular, el punto de partida para volver a fabricar nuevas espumas de poliuretano. Una pieza más en la cadena de la sostenibilidad por parte de una compañía que cuenta con vectores de innovación como el Repsol Technology Lab y con avances, en el ámbito de los materiales, como el Repsol Reciclex®, con tecnologías de reciclado mecánico y reciclado químico para recuperar plásticos usados (uno de los envolventes con los que se nos presentan los colchones en casa).

Planta de Recpur de Repsol en Puertollano

En cuanto a la iniciativa empresarial, la compañía valenciana Recypur ha creado con Aenor el primer certificado de circularidad 360 para la nueva materia surgida del PUR (poliuretano) de los colchones usados, con un centro logístico en Carlet que permite recoger y clasificar el poliuterano denominado 'posconsumo' y post industrial, con cobertura a toda la Comunitat Valenciana y procesos de homologación a empresas colaboradoras para extender este desempeño sostenible a toda España. Un recorrido con indudable margen de mejora en el que ya empiezan a despuntar procesos como, por ejemplo, los sistemas de trazabilidad digital mediante códigos QR o sensores RFID (Identificación por Radiofrecuencia), para contribuir a un reciclaje eficiente, antesala de una correcta (y muy necesaria) reutilización.

Uno de los procesos de tratamiento realizados en la empresa Recypur

«Hemos apostado (apunta su CEO, Vicente Barberá) por una solución integral y realmente innovadora para uno de los mayores retos del sector del descanso: la gestión de los residuos voluminosos de colchones, compuestos principalmente por espuma de poliuretano, acero y textil. Nuestro proceso (el primero del mundo certificado por Aenor) nos permite recoger colchones procedentes de plantas de tratamiento de residuos, cadenas hoteleras, residencias, hospitales y otras instalaciones con grandes volúmenes que requieren una gestión especializada».

El sector ha creado una entidad para promover el futuro sistema de recogida y reciclaje de colchones

'Mix tecnológico'

Una vez en sus instalaciones, se desmantelan, se clasifica cada componente y se valoriza la espuma de poliuretano mediante un proceso tecnológico propio. Como resultado, comenta Barberá, «se transforma en una nueva materia prima secundaria, de trazabilidad certificada y con múltiples aplicaciones: desde nuevos núcleos de colchón hasta paneles acústicos y térmicos, entre otros productos».

Mecánica, electrónica y química forman parte de este 'pool' de procesos, con avances como los 'pocket springs' que permiten separar los muelles de sus envoltorios textiles a una velocidad y eficiencia desconocida hace años (y en el caso de la función química, como sucede en Repsol, se hace reaccionar el poliuretano en un medio ácido a alta temperatura). En el caso de los residuos textiles, los procesos de tratamiento y limpieza permiten su uso en los denominados 'geotextiles' (utilizado en ingeniería civil, en construcción) o en materiales de relleno y aislamiento.

Todo suma para poder adecuar (al menos, para acercar en un futuro) nuestra cuota de reciclado de colchones a referentes europeos como en el caso de los Países Bajos o Francia (por ejemplo, una planta de H&S Anlagentechnik GmbH en Países Bajos permite transformar la espuma de 200.000 colchones al año en los mencionados polioles). Nuevas vías, valga, la expresión, de contribuir a dar más descanso al medio ambiente global, aún más cuando según datos del sector, el 'factor humano' debe ayudar en este proceso circular: cuando se compra un colchón, pocos usuarios entregan el antiguo.