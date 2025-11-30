La innovación agiganta los horizontes del buceo recreativo

El buceo recreativo vive un momento de expansión en España. Lo que hace una década constituía un tipo de ocio estacional, asociado a la temporada veraniega, hoy se ha convertido en un sector con un enorme potencial de desarrollo económico. Según el estudio «Global ... Economic Impact of Scuba Dive Tourism», el turismo de buceo recreativo mueve entre 8.500 y 20.400 millones de dólares anuales en todo el mundo, con un impacto laboral estimado en más de 120.000 empleos directos. La economía azul, un concepto que agrupa las actividades sostenibles ligadas al mar, representa ya el 1,3 % del PIB mundial y podría duplicarse en una década, según el Union for the Mediterranean Sustainable Blue Economy Report 2024. En ese contexto, el buceo recreativo se sitúa como una de las ramas con mayor capacidad de crecimiento. España, con 7.900 kilómetros de costa y más de un millar de centros de inmersión, aspira a capturar una parte creciente de ese mercado global.

«El cálculo es sencillo: un buceador gasta de media 250 euros diarios y suele permanecer más días en destino que el turista convencional», explica Francisco Salado, presidente de Turismo de la Costa del Sol. «Si se diversifica la oferta hacia actividades marinas de alto valor -continúa-, como fotografía subacuática, arqueología, conservación o formación técnica, los ingresos pueden aumentar sin presionar más el territorio. Tenemos un tesoro bajo nuestras aguas que debemos cuidar y poner en valor».

Andalucía y Canarias lideran esta estrategia en España. Impulsada por la Diputación de Málaga y el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA), esta comunidad lanzaba en 2024 la llamada Senda Azul, un plan que conecta puertos, reservas y puntos de inmersión con tecnología de geolocalización y narrativa digital para «narrar el mar con datos y sensibilidad. La tecnología nos permite contar la historia natural y cultural de nuestros fondos de forma accesible y segura», explica Javier Noriega, presidente del CNMA. Canarias por su parte promueve desde 2023 el programa Turismo de Experiencias, con el buceo como producto estrella. El programa impulsa centros de buceo, rutas submarinas y eventos que ponen en valor la biodiversidad marina y los fondos volcánicos del archipiélago.

Sostenibilidad

Desde el punto de vista empresarial, la sostenibilidad se traduce en ventaja competitiva. Las certificaciones verdes -como ISO 14001 o los sellos de buceo responsable promovidos por ABRE (Asociación de Buceo Recreativo de España) y FEDAS (Federación Española de Actividades Subacuáticas)- permiten acceder a subvenciones y atraer a un turista más consciente. Los estudios de Turespaña confirman que el 69% de los viajeros europeos prioriza destinos con políticas medioambientales activas.

La tecnología se está abriendo paso en gran parte de la oferta del sector. Las botellas de control integrado, iluminación LED o las embarcaciones híbridas reducen el consumo energético y los costes operativos, mejorando la rentabilidad. Los ordenadores de inmersión inteligentes, capaces de calcular automáticamente el perfil de buceo, el consumo de gas o la descompresión segura son ya un elemento cotidiano. Los nuevos modelos incorporan pantallas OLED, conectividad Bluetooth y sensores de presión o temperatura. «El buceo está viviendo una revolución silenciosa -afirma Marc Mayoral, responsable de la división de deportes acuáticos del Grupo HEAD en la Península Ibérica-. Los equipos son más ligeros, conectados y sostenibles. El usuario ya no busca solo emociones, sino información y seguridad». A esta tendencia se suma el auge de la realidad aumentada subacuática, que permite superponer datos sobre fauna, rutas o pecios durante la inmersión, y los sistemas de monitorización biométrica, que miden ritmo cardíaco o saturación de oxígeno. La innovación también alcanza la superficie: drones y vehículos ROV ayudan a planificar inmersiones y registrar impactos ambientales.

Este sector mueve entre 8.500 y 20.400 millones de dólares anuales en todo el mundo

La digitalización ha llegado a los centros y escuelas que ahora pueden modernizar su gestión con plataformas como Bloowatch o Diviac, que integran reservas, mantenimiento de equipos, control de seguros y registros digitales de buceadores. La digitalización reduce tareas administrativas y mejora la trazabilidad: según datos de ABRE, los centros que adoptan software de gestión han recortado costes hasta un 25% y fidelizan mejor a sus clientes.

El movimiento startup también ha encontrado en la economía azul un terreno fértil. En Cádiz, Buceo Conciencia, incubada por Incubazul, combina turismo y ciencia: organiza inmersiones colectivas en toda España para registrar datos de biodiversidad y concienciar sobre conservación marina. Desde Cataluña, BlueForce Academy ofrece formación avanzada en mantenimiento digital de equipos, gestión de datos de buceo y protocolos de emergencia conectados. Sus cursos en formato híbrido (teoría online y prácticas presenciales) anticipan el futuro de la formación subacuática. En el ámbito tecnológico, Marine Vision S.L., con sede en Almería, desarrolla sistemas ópticos y de comunicación para buceo profesional y recreativo. Sus sensores de visión submarina permiten mapear fondos y evaluar el estado de praderas o arrecifes.

Todos ellos comparten un denominador común: innovación aplicada al mar y modelos de negocio sostenibles. Ese es también el objetivo del clúster Incubazul: impulsar startups e iniciativas innovadoras vinculadas al mar y los recursos marinos, como energías renovables marinas, biotecnología azul, turismo sostenible, pesca inteligente y gestión costera. Este clúster, dependiente de la Zona Franca de Cádiz, forma parte del programa Incubadoras de Alta Tecnología impulsado por la Fundación Incyde y cofinanciado por los Fondos Feder de la Unión Europea y ya ha atraído a más de 60 proyectos emprendedores relacionados con energía marina, turismo costero, biotecnología o tecnologías de observación del océano.

El dato marino

La digitalización también está creando un nuevo activo: el dato marino. Cada inmersión genera información sobre temperatura, visibilidad, fauna, corrientes o impactos ambientales. Estos datos, tratados de forma agregada, pueden servir para la gestión de reservas, predicción de riesgos o investigación científica. «El futuro del buceo pasa por los datos», afirma Josep Lluís Massuet, presidente de ABRE. «Podemos convertir cada inmersión en un punto de observación útil para la ciencia y la seguridad, siempre garantizando la privacidad y la calidad del registro».

El turista de buceo gasta más de 250 euros al día y permanece más tiempo en destino

El buceo recreativo es intensivo en talento especializado: instructores, guías, técnicos, operadores de embarcaciones, fotógrafos o ingenieros de mantenimiento. En España, genera más de 5.000 puestos de trabajo directos y miles de indirectos, con fuerte estacionalidad pero creciente profesionalización. La digitalización amplía el espectro laboral. Se demandan nuevos perfiles -desde analistas de datos marinos hasta desarrolladores de software de buceo-, impulsando un segmento de empleo azul con alta cualificación.

Las startups también están contribuyendo a esa capacitación. BlueForce Academy forma instructores en gestión digital; Buceo Conciencia capacita en ciencia ciudadana marina; y ABRE impulsa programas de actualización en seguridad y sostenibilidad.

A pesar de su potencial, el sector afronta desafíos estructurales. Las empresas reclaman una normativa homogénea entre comunidades autónomas y un mayor apoyo financiero para modernizar equipos. La inversión inicial en tecnología sigue siendo elevada, y la competencia con modalidades de ocio más baratas exige comunicar mejor el valor añadido del buceo. La profesionalización también es clave. «La seguridad depende tanto del equipo como de la formación -explica Massuet-. Necesitamos estándares claros y reconocidos para que el turista internacional sepa qué esperar».

Un pilar del turismo

En la economía azul, el buceo recreativo representa algo más que una aventura subacuática: es un laboratorio de innovación, un generador de empleo cualificado y una herramienta de conservación ambiental. Los fondos marinos españoles ofrecen la combinación perfecta de biodiversidad, patrimonio y conectividad tecnológica. Si el sector consolida su profesionalización y capta inversión para seguir innovando, puede convertirse en uno de los pilares del turismo sostenible del futuro. Como resume Francisco Salado, «la mejor manera de preservar el mar es hacer que su cuidado sea también una fuente de prosperidad».