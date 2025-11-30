Suscribete a
La innovación agiganta los horizontes del buceo recreativo

La tecnología aplicada en la formación, la seguridad y la sostenibilidad refuerza una actividad clave en la diversificación de los destinos de sol y playa

Laura Sánchez

El buceo recreativo vive un momento de expansión en España. Lo que hace una década constituía un tipo de ocio estacional, asociado a la temporada veraniega, hoy se ha convertido en un sector con un enorme potencial de desarrollo económico. Según el estudio «Global ... Economic Impact of Scuba Dive Tourism», el turismo de buceo recreativo mueve entre 8.500 y 20.400 millones de dólares anuales en todo el mundo, con un impacto laboral estimado en más de 120.000 empleos directos. La economía azul, un concepto que agrupa las actividades sostenibles ligadas al mar, representa ya el 1,3 % del PIB mundial y podría duplicarse en una década, según el Union for the Mediterranean Sustainable Blue Economy Report 2024. En ese contexto, el buceo recreativo se sitúa como una de las ramas con mayor capacidad de crecimiento. España, con 7.900 kilómetros de costa y más de un millar de centros de inmersión, aspira a capturar una parte creciente de ese mercado global.

