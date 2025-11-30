Suscribete a
ABC Premium

ABC EMPRESA

La innovación abierta activa el engranaje de la industria 4.0

Los proyectos conjuntos entre grandes empresas, startups, universidades y centros de investigación son el motor de una modernización inaplazable

Una receta de innovación abierta para fortalecer a la industria farmacéutica

Pruebas en Hiperbaric, perteneciente a Polo Positivo
Pruebas en Hiperbaric, perteneciente a Polo Positivo
Alberto Velázquez

Alberto Velázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si hay un sector clave para consolidar el viaje de descarbonización y exprimir al máximo la ola de disrupción en marcha, ese es el fabril. La transformación tecnológica abre una ocasión de oro para reindustrializar nuestro país, pero desarrollar, escalar e implantar las soluciones ... innovadoras que marquen diferencias no es tarea sencilla para unas empresas condicionadas en muchos casos por necesidades del momento y urgencias siempre inaplazables. En este contexto, la innovación abierta se erige como un instrumento de dinamización esencial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app