Un viaje en compañía para impulsar la nueva movilidad

El camino aún a medio asfaltar hacia la nueva movilidad descarbonizada incluye un impulso a la innovación abierta, a la colaboración de pujantes y ágiles startups, universidades y centros de investigación con grandes conglomerados industriales o empresas públicas que da una marcha extra a ... este viaje de reinvención.

En los últimos años se han multiplicado los programas de colaboración para atraer talento externo y soluciones disruptivas. TrenLab, por ejemplo, la aceleradora de startups de Renfe, lanza retos específicos para buscar soluciones a problemas de movilidad, eficiencia operativa y sostenibilidad. Un ejemplo notable de ello ha sido un 'hackathon' a bordo de un AVE para desarrollar un asistente de viaje virtual, un entorno por tierra, mar y aire, en el que Aena (Aena Venture) y Puertos del Estado (Puertos 4.0) también tienen iniciativas similares.

TrenLab explora con cuatro innovadoras startups el diseño de sistemas para mejorar la experiencia de cliente mediante IA, optimizar el mantenimiento ferroviario y analizar las posibilidades de utilizar la computación cuántica para perfeccionar los procesos en la era de la movilidad sostenible. Cyraco, RTS, Turing Challenge y Qcentroid serán las startups encargadas de plantear estas soluciones tras resultar vencedoras de los cuatro retos planteados en la VI Convocatoria de TrenLab (se presentaron más de cien startups nacionales e internacionales a alguno de los cuatro retos planteados por la compañía).

Noticia Relacionada La innovación abierta da un acelerón a la modernización del sector asegurador Adrián Espallargas La colaboración entre ágiles startups y grandes compañías ha dinamizado el desarrollo tecnológico de una industria en la que los datos son oro

Renfe sigue avanzando en la generación de sinergias con el ecosistema innovador y tecnológico, con líneas de investigación como la propia del acuerdo con Barcelona Super Computing Center y nuevos concursos de ideas. Así sucede también con Moeve, que ha lanzado la primera convocatoria de su aceleradora corporativa de startups, Moeve Light Up, para impulsar «el escalado, desarrollo y futura aplicación de estas aportaciones en negocios innovadores de transición energética». Proyectos de 'deep science' y 'deep tech' directamente relacionados con los desafíos de la nueva movilidad.

Como señala Belén Linares, directora de Innovación de Moeve: «La movilidad de vehículos, de los sectores marítimo y de aviación, la 'new mobility', necesita de la innovación directa, abierta, en un entorno de trabajo para una compañía multitecnológica como la nuestra, que trabaja en la descarbonización de sectores complejos. Por ello, Moeve Light Up atiende a diversos frentes en este sentido, con aspectos a destacar como la investigación sobre nuevos combustibles, como los biocombustibes a partir de materia orgánica, de residuo, así como la propia de los combustibles sintéticos, derivados del hidrógeno verde».

Uno de los proyectos de innovación abierta de Moeve, en este caso, sobre nuevos combustibles: microalgas en el Instituto Tecnológico de Canarias

El Centro de Innovación de Moeve colabora con las universidades españolas como la Universidad Autónoma, la Universidad Rey Juan Carlos, etc., para desarrollar proyectos que generen entornos de innovación abierta colaborativos y de cocreación. Metodologías 'ágiles', de escalado real, con pruebas piloto en entornos reales, que después se puedan aplicar en los negocios de la compañía. Así sucede con uno de los casos de éxito de la empresa, el de Immaterial, startup fundada en la Universidad de Cambridge por el científico español David Fairén-Jiménez, que produce estructuras organometálicas que tienen múltiples aplicaciones, como la captura y almacenamiento de distintas moléculas.

Hitos de investigación Moeve cuenta en su Centro de Innovación con tiempo y espacio para avanzar no sólo en la carga ultrarrápida, sino también en los combustibles del presente del futuro. «Los biocombustibles para la 'new mobility' ya están en el nivel de rentabilidad (destaca Linares), como en el caso de los combustibles de segunda generación HVO (Hit Vegetable Oil». O como en el caso de eSAF, o electrocombustible sostenible para la aviación, un tipo de combustible sintético para aviones que se produce con la conversión de electricidad renovable, agua y CO2 capturado en combustibles líquidos. O la 'nueva generación' de metanol para transporte marítimo. Hitos de investigación en marcha gracias a iniciativas de innovación abierta como la unión la Red Australia-España para la Excelencia, Innovación y la Investigación, liderada por la Universidad Real Instituto de Tecnología de Melbourne. Un programa quinquenal de formación que empleará a 28 'postdocs' de destacadas universidades australianas para realizar proyectos de innovación.

En este sentido, el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) organizó a finales del año pasado una jornada online de colaboración tecnológica con Moeve, con el objetivo «de explorar oportunidades de colaboración entre Moeve y las universidades españolas en torno a siete Líneas de Innovación Tecnológica Prioritaria (LTP)». Entre ellas figuraban aspectos como el desarrollo de tecnologías en elV2X (Vehicle-to-Everything), que permiten, por ejemplo, la interacción de los vehículos con la red eléctrica. Como añade Linares: «Con iniciativas como Moeve Light Up, hemos encontrado muchas más propuestas de valor de las imaginables… aunque hablamos de innovación industrial, lo que requiere un 'ticket' y una paciencia mayor, por lo que es más complejo para las startups».

En el caso de la aviación, el IIE acaba de difundir el informe 'La sostenibilidad medioambiental en el sector aeronáutico ', en el que se apunta a la sostenibilidad con aspectos como «mejoras en aerodinámica (alas más eficientes), mejoras operativas (cielo único europeo), y nuevas motorizaciones ('openrotor'). Y se mantienen los esfuerzos en la aviación eléctrica, la aviación hibrida y las pilas de combustible». Rutas hacia la sostenibilidad sobre las que Javier Arnaldo, responsable de Sostenibilidad de Airbus en España, señala: «La aviación se encuentra en la 'cuarta revolución'. Tras haber dominado el arte de volar, garantizar la seguridad y hacer que los viajes aéreos sean accesibles para millones de personas, la próxima frontera es la descarbonización, y lideramos ese camino con avances revolucionarios».

La colaboración con más de 20 universidades (e instituciones como Fidamc, centro de I+D+i y formación dedicado a la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías innovadoras en el diseño y la fabricación de estructuras con materiales compuestos, o la Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo en España, etc.) ha propiciado avances como, en 2024, la entrega de los primeros A321XLR, el avión de pasillo único más moderno del mundo. «Nos permite (comenta Arnaldo) llegar más lejos (hasta 8.700 km) con un consumo de combustible por asiento un 30% menor en comparación con los aviones competidores de la generación anterior. Además, el 18% del combustible consumido en 2024 fue combustible sostenible de aviación (SAF)». Y trabajan en el concepto ZEROe, un avión totalmente eléctrico propulsado por hidrógeno mediante cuatro motores de pila de combustible.

Como destaca Gustavo Alonso (director de la ETSI Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid): «Uno de los conceptos en los que se está trabajando en Europa, con la intención de que entre en servicio en 2035, es una aeronave regional de unos 50-100 pasajeros y cerca de 500 km de alcance. En la ETSI, varios grupos trabajan en este proyecto, de la mano de los grandes fabricantes, en aspectos como las pilas de combustible, materiales avanzados y desarrollos aerodinámicos avanzados. Este nuevo avión, posiblemente híbrido, permitirá una reducción muy sustancial de las emisiones, cerca de un 90%, para el sector de la aviación regional».

TrenLab, la aceleradora de startups de Renfe, impulsa la innovación en el sector ferroviario, con retos específicos para buscar soluciones a problemas propios de la eficiencia operativa y de la movilidad sostenibe

May López Díaz, directora de Desarrollo en Empresas por la Movilidad Sostenible, apunta a casos de la relevancia de Octopus, «Premio Especial Investigación en la 5ª edición de los Premios Internacionales de Movilidad por la investigación 'Center for Net Zero'». Desarrollada por investigadores de esta institución y KrakenFlex de Octopus Energy, University of Edinburgh, University of Oxford y Technical University of Berlin, «analiza cómo la 'flexibilidad doméstica', a través de la integración de tecnologías como la carga inteligente de vehículos eléctricos y las bombas de calor con almacenamiento, puede aumentar el uso de energías renovables».

López Díaz añade casos como el del autobús autónomo de Alsa, «primer vehículo autónomo que circula de forma regular en una universidad española, una iniciativa pionera en España nacida del convenio firmado entre la UAM, el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Tráfico y Alsa». Parte de un ecosistema en el que Empresas por la Movilidad Sostenible aporta con informes como el de OBS Business School sobre movilidad eléctrica, o como el Observatorio Iberoamericano de Sostenibilidad, junto a EAE Business School.

La interacción empresas-startups sigue sumando resultados. Es el caso de dos ejemplos procedentes de South Summit, el evento empresarial coorganizado por IE University. Borja Santos, CEO y cofundador de Full&fast, señala cómo «ayudamos a grandes compañías como Normon, Lilly, OnTime, AirLiquid o o Securitas Direct a desplegar movilidad eléctrica allí donde no hay suficiente acceso a red o potencia, gracias a sistemas híbridos que combinan red, baterías y energía solar. Proyectos de innovación abierta para flotas, trenes y aeronaves más limpias, sin grandes obras ni esperas».

Pablo Suárez, uno de los fundadores de Full&fast, startup que exprime las posibilidades de la innovación abierta para proveer soluciones en carga de flota eléctrica de camiones, generadores de última generación, etc

Javier Arambarri, cofundador de Pulpo, señala, por su parte, cómo «nuestra startup impulsa la movilidad sostenible colaborando con grandes compañías como DHL, Enel, Pascual, OHL o Bureau Veritas mediante una plataforma inteligente de gestión de flotas que reduce costos, emisiones y tiempos improductivos. Apostamos por la innovación abierta, integrando IA para automatizar procesos y acelerar la transición energética, facilitando el control eficiente del combustible y promoviendo la adopción de energías más limpias. Nuestra tecnología se adapta fácilmente a sistemas existentes, permitiendo escalar rápidamente iniciativas sostenibles con impacto real». Botones de muestra de un impulso colaborativo que da alas a la transformación de la movilidad.