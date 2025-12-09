Mapa de la saturación turística: las zonas con más plazas para viajeros que vecinos

Quien se haya acercado a Barruera, en el Pirineo catalán, durante este puente de la Inmaculada lo habrá tenido difícil para encontrar a algún vecino al que pedir indicaciones. En este pequeño pueblo leridano es hasta veinte veces más probable escuchar un «lo siento, ... no soy de aquí» que obtener la información que se busca.

La localidad, situada en el Vall de Boí, cuenta con 236 vecinos censados, pero ofrece hasta 4.439 plazas de alojamiento para visitantes, según el Atlas de Contribución Municipal del Turismo en España, elaborado por Exceltur. Así, si en algún momento todos sus alojamientos alcanzaran un lleno completo, el 95% de las personas que pernoctaran en el pueblo serían de fuera. Es el caso más extremo de España en la relación turista-residente, pero no el único: le siguen otros 163 municipios y 34 secciones censales, la división geográfica más pequeña.

Por detrás de Barruera se encuentra Bañares (La Rioja), con 2.080 plazas frente a 198 censados; Labuerda (Huesca), con 1.995 frente a 176; o, también en esa provincia, Torla, con 344 residentes para 3.397 camas turísticas.

El municipio más grande en el que se da esta situación es Benidorm (Alicante), donde sus 77.211 vecinos censados se ven sobrepasados por las 96.950 plazas turísticas. Le sigue San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), con una población de 54.925 habitantes frente a una capacidad de alojamiento para más de 90.000 personas. En tercer lugar aparece Calvià (Baleares), cuyos 54.082 habitantes conviven en temporada alta con casi 70.000 visitantes.

En el extremo opuesto, en Guadalajara encontramos Castilnuevo —que con apenas ocho habitantes dispone de 18 plazas— o Monasterio, donde sus 13 vecinos pueden acoger hasta 18 turistas. El riojano Angón presenta una situación de paridad: ocho vecinos y ocho plazas.

Las provincias con más zonas saturadas

En dos bastiones del turismo español —Gerona e Islas Baleares— se concentran, tal y como se observa en el gráfico, el mayor número de lugares (tanto municipios como secciones censales) donde los turistas superan a los vecinos: 22 y 20, respectivamente.

En la provincia catalana, la relación más extrema se registra en Pals, en el Baix Empordà (2.583 habitantes frente a 19.360 plazas). A pocos kilómetros, ya en el Alt Empordà, se encuentra Sant Pere Pescador, con 2.207 censados frente a 15.218 plazas. Asimismo, entre las localidades más pobladas de Gerona donde se da esta situación se encuentra Lloret De Mar (con 41.944 habitantes según el último censo y 53.023 camas disponibles) y Toroella de Montgrí, donde hay casi 22.000 plazas de diferencia entre vecino y turista.

Plazas turísticas vs. habitantes 16 Sin masificar En 16 provincias no hay ningún punto con saturación turística

En las islas, el municipio donde esta relación es más acusada es Sant Llorenç des Cardassar: con un lleno completo, el 74% de las personas que dormirían allí serían visitantes. También destaca Muro, con una relación del 70%. Entre las localidades más pobladas afectadas se encuentran la ya mencionada Calvià, además de Alcúdia o Sant Josep de sa Talaia.

Por su parte, en la provincia de Huesca, tercera en la clasificación, se encuentran 18 localidades afectadas por esa masificación turística. La más poblada de todas ellas es Benasque, en la que encontramos el doble de camas disponibles para visitantes que vecinos censados. Le sigue Biescas (2.779 plazas frente a 1.615 habitantes) y Sallent De Gállego (1.1516 frente a 5.216).

Por comunidades autónomas es Cataluña, debido principalmente a la oferta turística de su litoral y del pirineo, la que cuenta con mayor número de poblaciones afectadas por este hecho (48), le sigue Andalucía con 24.

Saturación en los barrios

Si se analizan las secciones censales, Málaga tiene cuatro —todas en su centro histórico— donde existe más capacidad para alojar visitantes que vecinos residiendo. Si todos los pisos turísticos se llenaran, llegarían a suponer en esa zona el 52% de la población.

Capitales de provincia 3 Ciudades saturadas En tres capitales de provincia (Marbella, Sevilla y Granada) se encuentran barrios con más capacidad para viajeros que vecinos residiendo

Conviene tener en cuenta que, a este nivel de detalle, el INE solo proporciona datos de plazas en viviendas turísticas, por lo que habría que sumar las de hoteles, hostales, pensiones... para una estimación completa.

Marbella y Sevilla, con tres secciones censales cada una, son las siguientes ciudades con zonas más saturadas por turistas. En Marbella, de media, el 59% de las camas corresponde a visitantes; en el centro de la capital hispalense, la relación asciende al 53,41%.

La sección censal donde la diferencia es más extrema es la 01008 de La Oliva (Valencia), donde casi un 73% de la capacidad de las viviendas turísticas está destinada a visitantes. Le siguen la 01003 de Dénia (68,34%) y la 01007 de San Javier (Murcia).