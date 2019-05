¿Puedo reclamar por daños al vecino si vivo de alquiler? Los expertos de Pisos.com valoran la posibilidad de emprender una acción de responsabilidad civil extracontractual

El vecino de arriba ha estado haciendo obra y me han salido humedades y filtraciones en el baño. El problema es que vivo de alquiler y el propietario de mi vivienda está ingresado en el hospital y no puede hacerse cargo. ¿Estoy legitimado para reclamar daños y perjuicios no siendo la casa mía? (Consulta de Maya Calvo)

Responde Ferran Font, director del Gabinete Estudios de Pisos.com

En el caso expuesto, en el que se vive de alquiler y el propietario de la vivienda no puede hacerse cargo de la reclamación, se está capacitado para reclamar por cuenta propia. De hecho, en general y aunque el casero no estuviera impedido por ningún motivo, el que sufre los daños de humedades y filtraciones está legitimado para para el ejercicio de una acción de responsabilidad civil extracontractual. De este modo, el inquilino puede solicitar la indemnización por daños y perjuicios sufridos. Esto es así porque en el Código Civil se ampara al perjudicado. El hecho de que sea el inquilino quien presente la denuncia, hace que sea este quien deba probar en el juzgado el motivo de la denuncia, así como aportar las pruebas necesarias y las cantidades económicas de los daños sufridos.