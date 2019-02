Consultorio Inmobiliario ¿Es obligatorio que la notaría tenga su sede en la misma localidad donde se compra el piso? Es el comprador quien tiene la última palabra, por lo que podrá escoger su notario de confianza

Me he comprado una casa en Madrid y voy a firmar la hipoteca. Tengo un notario de mi confianza que no me cobra nada, pero vive en Toledo. El del banco me dice que, aunque puedo elegir notario, este debe tener la notaría en la misma ciudad donde se ubica la vivienda. ¿Me está engañando? (Consulta de Jaime de Luis)

Responde Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com

Es especialmente importante conocer que todos tenemos el derecho de elegir el notario con el que vamos a firmar la hipoteca. Este derecho es consecuencia de otro igual o más importante que es el de recibir en tiempo oportuno la información jurídica objetiva y necesaria para poder decidir con conocimiento antes de la firma de la hipoteca, así como cualquier contrato.

Habitualmente las entidades bancarias han solido recomendar un notario por motivos de confianza o proximidad, aunque es el comprador quien tiene la última palabra por lo que podrá escoger su notario de confianza