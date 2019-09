¿Estoy obligado a depositar la fianza de un piso en alquiler? Aunque la normativa inmobiliaria es clara al respecto, cada comunidad autónoma también cuenta con legislación al respecto

Acabo de alquilar mi piso en Madrid. El inquilino me dice que no hace falta que ingrese la fianza porque él no se puede deducir, ya que sus ingresos están por encima del límite. ¿Debo hacer el depósito de la fianza igualmente? Es que ambos vamos a declarar el alquiler en nuestra declaración de la renta, y no sé si me sancionarán por no tener la fianza ingresada. (Consulta de Carolina Marchena)

Depositar la fianza en su organismo correspondiente es obligatorio en todos los contratos de alquiler. La normativa depende de cada comunidad autónoma y no depositarla podría acarrear al propietario sanciones que van del 26% al 50% de la fianza en Madrid o del 35% al 75% en Cataluña. Por otro lado, no declarar esta fianza puede repercutir negativamente en tu inquilino. Si bien a día de hoy no puede deducirse el alquiler por vivienda habitual (solo para contratos firmados antes del 1 de enero de 2015 y cumpliendo ciertas condiciones en función de la región), es posible que en un futuro lo necesite y no declarar la fianza entregada lo imposibilitaría.