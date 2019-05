¿Cómo puedo obligar a mis vecinos a instalar ascensor si lo necesito para acceder a la vivienda? Lo primero de todo es hablar con el presidente de la comunidad de propietarios para tratar el asunto

Mi madre se ha quedado inválida y vive en un tercero sin ascensor. Me he puesto en contacto con el presidente de la comunidad para que proponga la instalación del mismo, pero me está dando largas. ¿Puedo denunciarlo? (Consulta de Carla Romero)

Responde Ferran Font, director del Gabinete Estudios de Pisos.com

Las comunidades de vecinos suelen ser uno de los orígenes más habituales de problemas y desavenencias. Para ello es importante conocer la Ley de Propiedad Horizontal donde se concreta cómo debemos actuar en la resolución de cualquier conflicto en nuestro edifico. En un caso como el planteado, lo primero que hay que hacer es intentar hablar con el presidente para trasladarle la urgencia de nuestra petición y ver si de este modo cambia su actitud.

De no ser así, la opción más adecuada es intentar exponer el caso al resto de vecinos y plantear la posibilidad de remover el presidente de manera extraordinaria por no atender una reclamación de un propietario. Para el cambio no debe haber una causa justificada, y solo necesario que se lleve a cabo mediante acuerdo de la Junta de Propietarios convocada en sesión extraordinaria, aunque en este caso estaríamos hablando de un posible daño por omisión de responsabilidad. La sesión extraordinaria no puede convocarse de manera individual por cualquier propietario, sino que debe hacerlo el vicepresidente, una cuarta parte de los propietarios, o un número que represente al menos un 25% de las cuotas.

En esta junta extraordinaria el presidente podrá manifestarse libremente respecto a la propuesta de remoción que, después de discutirla, habrá que aprobar o no por mayoría. Si por cualquier motivo la situación no se resuelve positivamente, y tampoco funciona ningún tipo de mediación, queda como última opción denunciar al presidente para que el cambio se produzca por vía judicial.