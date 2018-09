¿Cómo puede garantizar la sucesión de la vivienda una pareja de hecho? Si se quiere dejar bien definido qué pasará con el piso que te has comprado con tu pareja, y para la tranquilidad de las dos partes, es imprescindible hacer un testamento

He comprado un piso con mi novio, pero no tenemos intención de casarnos. Si el día de mañana nos pasara algo a alguno de los dos, ¿cómo podemos dejar constancia de que la mitad del piso pasaría a ser del otro? (Pregunta de Maite Beltrán)

Responde Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com

Las parejas de hecho, constituidas formalmente o no, suelen tener bastantes problemas cuando hay una sucesión. Si se quiere dejar bien definido qué pasará con el piso que te has comprado con tu pareja y para la tranquilidad de las dos partes, es imprescindible hacer un testamento. Esto es así porque, de no haberlo, la persona no fallecida obviamente conserva su mitad del piso, pero deberá compartir la otra mitad.

En general y salvo algunas Comunidades Autónomas que tienen ciertas peculiaridades, quien participará de la herencia de esta otra parte serán los padres o algún hijo de una relación anterior. Hay Comunidades Autónomas donde los derechos sucesorios de las parejas funcionan igual que en los matrimonios, como Navarra, Galicia, Cataluña y País Vasco.

La situación se resolvería, en el caso de no haber testamento, de las siguientes maneras: Si hubiese hijos, los hijos heredarían todo y la pareja de hecho no heredaría nada ni tendría ningún derecho de usufructo. Si no hubiera hijos pero sí padres, los padres heredarían el 100% de la herencia. Por último si no hubiera hijos ni padres, no se recibiría nada y todo iría para sus hermanos o sobrinos, y en última instancia, para el Estado.

De haber testamento, aunque haya hijos en la pareja de hecho de otras parejas anteriores, existe el tercio de libre disposición como compensación. Si no hay hijos, pero sí padres de alguno de ellos, la pareja de hecho dispondría de una mitad de sus bienes. Si no se tienen hijos ni padres, los miembros de las parejas de hecho podrán nombrarse herederos de todos sus bienes.