Madrid 2022. Nuevas formas, nueva perspectiva

Madrid es una gran ciudad, es innegable. Como todo lo que se adjetiva como grande ha sido, es y será objeto de crítica, como debe ser, y muchas veces de envidia. Y esa envidia no será siempre mala, al menos en el caso de nuestra ciudad porque aquello que no es envidiado, no es digno de serlo. 2022 puede suponer el despegue de Madrid como paradigma de capital europea del futuro. Las nuevas formas en la concepción de su urbanismo, interpretadas ahora desde su administración municipal con un estilo más profesional y técnico y menos ideológico o meramente político, parecen apuntar a la inauguración de una perspectiva más ligada a los madrileños y a sus necesidades y, en consecuencia, más volcada en Madrid. No quiero equivocarme al aventurar que esta nueva perspectiva y estas nuevas formas de hacer ciudad, constituyen el germen de un urbanismo más eficaz , cuyo impulso no debería ser frenado fuere quien fuere el que ostente la responsabilidad política en cada momento.

La perspectiva, aquella técnica para emular la naturaleza que obsesionó a los grandes artistas del renacimiento y que exacerbaron los del barroco, no es sino una forma de mirar, de advertir lo que hay detrás de un edificio, de una ciudad, de una obra de arte, de una gestión, de una forma de pensar. El Madrid barroco, el del Siglo de Oro, aquel que conforma, establece y mediatiza la realidad del urbanismo madrileño en los siglos por venir y hasta entrado el siglo XX, bien puede ser el espejo en el que haya de mirarse el Madrid del siglo XXI. Y lejos de parecer esto una vuelta al origen de la gran ciudad de Madrid, esta nueva perspectiva urbana, ligada a la gestión y enfocada a sus ciudadanos, puede y debe suponer una evolución hacia la universalidad de la ciudad . Los retos se adivinan gigantes, pero no podrían ser de otro tamaño hablando de una ciudad como Madrid. El desenlace de esos retos puede ser el éxito o el fracaso, pero solo los retos que se afrontan hacen avanzar y crecer, solo los grandes desafíos son merecedores de grandes victorias.

Al crecimiento ordenado de la ciudad por el sureste , proveyéndola de vivienda asequible, necesaria en tanto que muy deseada y demandada, se le impone el reto de la racionalidad barroca, en tanto que nada debe crecer sin buscar calidad y belleza. Al crecimiento y regeneración de la ciudad por el norte, cerrando su brecha ferroviaria y consolidando una nueva centralidad, se le impone el reto de aquella modernidad del barroco, en tanto que obligación de conformar un barrio global, integrador y autosuficiente, vertebrando al propio tiempo comunicaciones y mejorando la movilidad urbana de la ciudad entera.

«Ya lo dijo Gracián: quien no tiene enemigos, tampoco suele tener amigos. Nunca hay que buscarlos, pero cualquier gran ciudad ha de tenerlos»

Semejantes retos tienen otros espejos en los que mirarse. Me permito aquí mencionar un proyecto urbano relator de una historia de éxito en Madrid, Valdebebas . Densificación, liberación de suelo para zonas verdes, integración, conexión y usos mixtos, calidad en la urbanización y en la edificación, llevados a la práctica durante dos largas décadas, con no poco esfuerzo y mucha voluntad por sus promotores primeros. Esa visión y esa gestión son las que han de empapar y guiar a la nueva perspectiva urbana y con las que han de afrontarse los retos para la consecución de ese paradigma de ciudad europea y universal. Este concepto, Madrid como ciudad europea y universal, es también y desde luego barroco, en tanto que alejado del providencialismo e integrador de todas las perspectivas desde las que se puede mirar a nuestra ciudad, siempre y cuando, también, conjuguen la visión renacentista del Príncipe de Maquiavelo y la barroca del Criticón de Gracián , el primero centrado en la grandeza de la que necesariamente se ha de imbuir cualquier ciudad que pretenda ser universal, siendo para ello primero y esencial el buen gobierno y la adecuada gestión; el segundo, centrado en el individuo y en la libertad individual frente a los designios impuestos, ya divinos, ya políticos. La adecuada participación de ambas visiones facilitará, sin duda, la consecución de los objetivos. Para ello disponemos de múltiples herramientas que empiezan a formar parte, poco a poco, de esa nueva perspectiva urbana. Así y entre otras, la colaboración público-privada, la coordinación y cooperación interadministrativa e interinstitucional o la participación real y efectiva del ciudadano en la toma de decisiones y en la mejora de los procesos de ejecución y control. Sin olvidar en la tarea la necesaria cohesión social que ha de informar cualquier estrategia urbana. Cohesión que ha de imponerse como principio primero para la universalización de la ciudad. Así supieron verlo nuestros grandes arquitectos del barroco. Ahí la Plaza del Arrabal, convertida en Plaza Mayor con el diseño primero de Juan de Herrera y culminada por Juan Gómez de Mora , ejemplo del urbanismo barroco madrileño y de la integración de múltiples usos implementados en la búsqueda de una cohesión social que constituye objetivo ya proclamado en la generación de ciudad.

Para acelerar la nueva perspectiva urbana Madrid cuenta con un sector inmobiliario maduro , cada vez más cualificado y profesional, que sabe estar en los momentos buenos y empujar en los malos. Con todo ello, el despegue de Madrid en 2022 como paradigma europeo puede convertirse en realidad. Nada permita el bloqueo de esta nueva perspectiva urbana. En este camino piensen que, a veces, mirar al pasado es la mayor garantía de un futuro prometedor. Madrid debe aspirar a ser ese ejemplo para Europa. Sin complejos y sin miedo a insidias o ataques. Ya lo dijo Gracián: quien no tiene enemigos, tampoco suele tener amigos. Nunca hay que buscarlos, pero cualquier gran ciudad ha de tenerlos.

