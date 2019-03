Cinco pistas para detectar a un propietario que tiene prisa por vender Como compradores, resulta de gran utilidad conocer las razones por las que el vendedor ha decidido dar ese paso

Pisos.com Actualizado: 08/03/2019 02:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando se decide poner una vivienda a la venta siempre hay un motivo detrás. Como compradores, resulta de gran utilidad conocer las razones por las que el vendedor ha decidido dar ese paso. Dependiendo de la urgencia que se tenga por cerrar la operación, se estará más o menos dispuesto a hacer una rebaja en el precio. Si logramos una respuesta a ese porqué, le daremos un impulso a nuestros argumentos para negociar. Esta selección de vendedores con prisa realizada por el portal inmobiliario pisos.com te resultará útil:

1. Bajadas continuadas. Muchos vendedores empiezan teniendo tiempo de sobra, y anuncian su piso en Internet con un precio inflado. Los posibles interesados huyen al ver el sobreprecio. A medida que pasan los meses, la necesidad de vender se incrementa, y el vendedor empieza a hacer rebajas semanales, e incluso diarias. No recibe contactos porque la propiedad se ha “quemado”: la demanda ha seguido su evolución y sospecha que tiene un problema de mayor calado. Aprovecha para realizar una oferta.

2. Un piso heredado. Cuando en el testamento hay varios herederos, lo más habitual es que lleguen al acuerdo de vender las propiedades del familiar fallecido y repartirse las ganancias de forma equitativa. Por supuesto, hay un interés lucrativo, pero no es tan marcado como el de los inversores que venden para seguir comprando. Las expectativas de los herederos no son elevadas por lo inesperado de la situación, y solo quieren vender cuanto antes y cerrar un capítulo doloroso.

3. Familias que crecen o se rompen. Cuando llegan los niños, se necesita más espacio. Si los propietarios van a ser padres, tienen menos de nueve meses para finiquitar todo el proceso, así que a medida que pase el tiempo, serán más receptivos a los descuentos. Lo mismo pasa en los divorcios. Ambas partes están deseando deshacerse de la casa común y se mostrarán abiertos a una negociación a la baja mientras se respete lo razonable.

4. Un trabajo en el extranjero. Si a un propietario le llega la oportunidad de su vida en forma de oferta laboral en el extranjero, pisará el acelerador para vender su casa. Hay quien prefiere alquilar ese piso mientras trabaja fuera, pero también quien prefiere vender y hacer borrón y cuenta nueva. También puede darse el caso de que el propietario ya esté en el extranjero y quiera vender su casa en España porque haya decidido instalarse definitivamente en el país de acogida.

5. De casa a la residencia. Muchas personas de la tercera edad encuentran en su patrimonio inmobiliario el complemento perfecto a la pensión cuando deben trasladarse a una residencia de ancianos. No obstante, la venta también puede producirse porque el piso no tenga ascensor y el propietario no pueda subir bien las escaleras, por lo que prefiere vender y comprarse un bajo.