Publirreportaje Cinco claves para vender su vivienda «Vender con Gilmar es vender seguro». Un lema y un hecho contrastado, avalados por miles de clientes a lo largo de los más de 35 años de existencia de esta compañía líder en el sector inmobiliario

Una decisión tan importante como vender un vivienda merece contar con los mejores y más expertos… ya se sabe, «No se puede saber de todo», por ello Gilmar ofrece a sus clientes indudables garantías de éxito en este tipo de transacciones inmobiliarias. Conocimiento y experiencia resumidos en cinco claves de éxito.

1/ ¿Cuánto vale mi vivienda?

– Gilmar Consulting Inmobiliario atesora una experiencia de más de 35 años vendiendo inmuebles como el suyo, con un profundo conocimiento del mercado de cada zona, lo que asegura la mejor valoración posible del inmueble (servicio gratuito).

– Este conocimiento propicia conocer el perfil de comprador idóneo: su vivienda será ofrecida a potenciales compradores de su gran base de datos, con más de 150.000 personas en busca de vivienda.

2/¿Es complicado el proceso de venta?

– En Gilmar garantizan una venta fácil y sin complicaciones, todo un activo a favor del comprador. Puede estar tranquilo, porque estará asesorado en todo el proceso de venta, desde el primer encuentro hasta la firma de la venta.

– Su servicio de Asesoría Jurídica que se ocupa de todos los trámites necesarios. Un servicio a medida, 360º, en el que se gestionan las notas registrales y demás documentación (tasación oficial, estudio y negociación de la hipoteca con los bancos, certificado de eficiencia energética, etc.). Y no solo eso, además, Gilmar cuenta con fotógrafos que realizarán un reportaje del inmueble y de un esmerado servicio postventa (reformas, mudanzas, limpieza, seguros, jardinería, decoración, etc.)… Todo se convierte en facilidades.

3/ ¿Dónde anuncio que vendo mi casa?

La información es fundamental, así como la publicidad, y por ello, en Gilmar cuentan con una fuerte presencia en los medios de comunicación, offline y online. Más de 150 portales inmobiliarios, nacionales e internacionales, así como prensa generalista (ABC, El País, La Razón, El Mundo, etc.), radios (COPE, Onda Cero, SER, etc.), televisión… la mejor de las coberturas.

Cuentan con la más poderosa red informativa del mercado, con su sitio web (más de 100.000 visitas al mes, más de 10 millones de páginas vistas en 2017), con las mejores fotografías y una ficha con información completa de su vivienda, además de la revista propia «Casas de Lujo»: 40.000 ejemplares y envíos a domicilio de más de 16.000 clientes (distribuida, además, en despachos, clínicas, tiendas seleccionadas y en sus 25 oficinas comerciales en la Comunidad de Madrid, Costa del Sol y Sevilla (próximamente Canarias y Málaga).

También están presentes en las principales ferias nacionales e internacionales, lo que les garantiza estar al día de las tendencias en el sector y aprovechar a fondo las posibilidades comerciales de estos eventos, como Ireis en Abu Dhabi (EAU), A Place in the Sun (Reino Unido), Real Estate (San Petersburgo), Lakás (Budapest), etc.

4/ ¿Qué trámites tengo que seguir?

Esta cuestión preocupa a los clientes, por los posibles imprevistos que puedan surgir en el camino. Con Gilmar desaparecen, ya que ayudan a preparar los trámites y la documentación necesarios para la firma de la escritura pública. Y acompañan a cada cliente el día de la firma (una vez vendido el inmueble, Gilmar le ayudará a encontrar la casa de sus sueños).

5/ ¿Por qué debo elegir a Gilmar?

Por la garantía de un líder inmobiliario, como sucede en ventas, compras y alquileres de inmuebles de lujo en zonas residenciales de Madrid, Costa del Sol y Sevilla: viviendas, oficinas, locales comerciales, solares, terrenos para construir… Con el aval de más de 35 años de experiencia y un servicio personalizado para cada cliente (Índice de clientes satisfechos: 4,5 sobre 5 - Fuente: Google).

En una decisión tan importante como la de comprar o vender una vivienda, hay que contar con profesionales expertos. No se puede saber de todo…