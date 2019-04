El «casting» para acceder a un alquiler se endurece Los expertos critican que la nueva ley empuja al propietario a exigir más garantías

La aventura de alquilar un piso, especialmente en mercados como Madrid o Barcelona, no suele resultar sencilla. Al natural reto de amoldar preferencias o gustos, con las posibilidades que nos brinda nuestro bolsillo, se unen las condiciones y expectativas del propietario o de un gestor profesional, contratado al efecto. Los expertos creen que el decreto-ley del Gobierno, que alarga los contratos de tres a cinco años, está «endureciendo» las condiciones que los arrendatarios se encuentran para acceder al alquiler. El miedo al impago es uno de los grandes frenos del mercado, y, por ello, se están redoblando los requisitos que se exigen.

En este terreno, hay experiencias para todos los gustos: Sonsoles asegura que tuvo que presentar, el mismo día que firmaba el contrato -el uno de este año-, la vida laboral por un piso situado frente a la Playa del Sardinero en Santander (Cantabria). Una vivienda de 80 metros cuadrados, por la que paga 750 euros al mes y por la que tuvo que abonar una mensualidad más IVA, además de otro de fianza y uno adicional por el mes en curso. Todo ello, con la intermediación de una agencia inmobiliaria, que cobró por sus servicios una de esas mensualidades.

«No somos abusivos, queremos selecionar de modo adecuado al inquilino», asegura José Ramno Zurdo, consejero delegado de la Agencia Negociadora del Alquiler

En el caso de Pablo, empleado en una importadora de equipos de seguridad, firmó hace dos meses por un estudio de 40 metros cuadrados, que encontró a través de la aplicación de un portal inmobiliario. Para su alquiler, el propietario le exigió las dos últimas nóminas, la copia de sus contrato -indefinido- y una fianza de dos meses. Unas condiciones que, a su juicio, resultaron «razonables», respecto a ocasiones anteriores. «Antes de ver el piso me han llegado a pedir ya documentación», comenta Pablo, quien ahora paga 700 euros mensuales, con garaje y trastero incluidos.

Entonces, ¿se han endurecido realmente las condiciones para alquilar? Adolfo Calvo-Parra, secretario técnico del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid) recuerda que las garantía adicionales se han limitado a dos meses «más un mes de fianza», pero que este eleva la periodicidad de los contratos de tres a cinco años y pone un tope a las subidas del alquiler. «Esto hace que el propietario le ponga más requisitos al inquilino», dice. En esta línea, Calvo-Parra apunta que «propietarios y agencias hacen sus cuentas» y añade que «la intervención de agentes «siempre encarece» el precio. Por su parte, el director de estudios de Pisos.com Ferran Font, subraya que el último decreto del Gobierno adolece de cierto «proteccionismo sobre el inquilino». Lo que, en opinión de Font, puede hacer que «el propietario sea más restrictivo a la hora de escoger al arrendatario o se vea desincentivado para alquilar». Sobre las agencias especializadas en la gestión de alquileres cree que «como todos los servicios cada uno es libre para contratarlo» y admite que el arrendador tienen «menos margen, pero se asegura cobrar».

El director comercial de Alquiler Seguro, David Caraballos, destaca que cada mes todos sus clientes propietarios cobran su renta, porque son ellos los que asumen el riesgo. «Lo más importante es el comportamiento del inquilino» y habla de «solvencia» y «viabilidad». Para ello, consultan que no haya dejado sin pagar facturas o préstamos. Con este objetivo piden acreditar los ingresos (nóminas, declaraciones de IVA o IRPF, avales si son estudiantes, etc...). «Tenemos un sistema que usa el big data, y que nos da una valoración predictiva», comenta Caraballos. En este sentido, pone en valor la «gestión integral» por la que se encargan de todos los problemas que surjan. Sobre las garantías exigidas, el portavoz de Alquiler Seguro cree que «una garantía no es un coste, porque se devuelve al finalizar el contrato».

«No somos abusivos, queremos seleccionar adecuadamente», explica el CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramno Zurdo. Esta gestora también abona a sus propiearios- clientes el alquiler correspondiente y asume la gestión integral. Para Ramno Zurdo, hay dos componentes en el alquiler: la selección y la gestión. Para la segunda, asegura que hay que «sacar a los propietarios» y confiar en profesionales. «La mayoría de los problemas surgen más de la gestión que de la selección», concluye.