El informe del Gobierno sobre el apagón admite la responsabilidad de Red Eléctrica pero trata de implicar a las empresas

El informe del comité constituido por el Gobierno para explicar las causas de que el pasado 28 de abril a las 12 horas, 33 minutos y 30 segundos el sistema eléctrico se fuera a cero y el suministro de luz dejara de estar disponible durante ... casi un día entero en el conjunto de España ha terminado por concluir tras 49 días de pesquisas que la situación se debió a que «el sistema no disponía de suficiente capacidad de control de tensión dinámica», es decir, que no contaba con la capacidad suficiente para dominar las oscilaciones que desequilibraron el sistema eléctrico.

La conclusión apunta a la responsabilidad del operador del sistema, Red Eléctrica Española (REE), cuyo principal mandato es, precisamente, asegurar esa garantía del suministro, y así lo ha reconocido este martes aunque de forma más bien velada la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que no obstante ha hecho todo lo posible por implicar en el fallo sistémico que desencadenó el apagón a las compañías eléctricas privadas.

De hecho, a la hora de señalar esa causa primera del apagón, que el sistema no disponía de la capacidad necesaria para controlar las oscilaciones de tensión y evitar que estas llevaran a que saltaran los plomos del sistema eléctrico peninsular, ha precisado que esto podría deberse a que el programa final diseñado por Red Eléctrica para garantizar la tensión necesaria durante toda la jornada del 28 de abril «fue el menor desde que empezó el año», pero también a que los grupos de generación (es decir, las centrales eléctricas de soporte) que tenían que haberse activado para contribuir a controlar la tensión del sistema y que en alguno casos «fueron retribuidas para ello», ha enfatizado Aagesen, «no absorbieron toda la reactiva que se esperaba», o en otras palabras que no aportaron toda la tensión necesaria para superar el incidente. «Es decir, no contribuyeron a controlar la tensión», ha dicho la ministra a modo de reproche.

Para luego reconocer que en España había capacidad de generación suficiente como para haber evitado que el apagón sucediera, lo que de nuevo parece apuntar a la responsabilidad de Red Eléctrica. Más si se tiene en cuenta un episodio que relata el informe. El día anterior al apagón hubo diez centrales térmicas dando soporte al sistema, pero ese mismo día una de ellas anunció a Red Eléctrica al día siguiente no podría conectarse a la red por cuestiones técnicas. El operador decidió no sustituir esa pérdida de generación potencial y reprogramó la capacidad de respaldo que ofrecían las restantes, según la ministra porque previó una demanda inferior en las horas centrales del día siguiente. Una jornada, por cierto, en que ya se empezaron a detectar oscilaciones e inestabilidades desde las nueve de la mañana.

La ministra ha trasladado un relato sumamente detallado de todo lo sucedido desde el inicio de la jornada hasta la caída a cero del sistema pasadas las 12.30 horas. Una jornada, como ya se había informado en los últimos días, que estuvo plagada de oscilaciones e inestabilidades en el sistema, de avisos desde las empresas y las subestaciones por estos episodios, a pesar de los cuales el sistema acabó por decaer.

Aagesen ha deslizado que en la sucesión de acontecimientos que llevaron al apagón también hubo centrales que se desengancharon del sistema sin seguir los procedimientos establecidos y que hay dudas sobre que las centrales de soporte aportaran toda la tensión que se preveía que iban a inocular en el sistema, motivos por los que su diagnóstico es que el apagón se debió a causas «multifactoriales».