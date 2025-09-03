El informe europeo sobre el apagón se publicará el 3 de octubre

El organismo que agrupa a los gestores de redes eléctricas europeas Entso-E ha decidido fijar para el 3 de octubre la fecha de publicación de su informe sobre el origen del apagón eléctrico que se produjo en la Península Ibérica el pasado 28 ... de abril. Aunque inicialmente se creyó que podría publicarse este miércoles mismo, en su página web la organización explica que por ahora aún se limitan a «añadir datos adicionales establecidos recientemente por el panel de expertos, como las fluctuaciones de carga, la distribución del mix de generación y el nivel de inercia antes del apagón».

Esta documentación, publicada en su página web, debe servir como «información para las partes interesadas y el público durante la investigación». Sin embargo, también reconocen que «las causas exactas» aún no han sido determinadas con precisión y «siguen bajo investigación».

Este martes el panel de expertos celebró su sexta reunión para avanzar en la investigación y concluyó que «en base a todos los datos proporcionados por los operadores y las compañías de generación, es posible finalizar su informe fáctico exhaustivo» en el que esperan describir la sucesión de hechos que llevaron a «este apagón sin precedentes».

Tras esa reunión y la que mantuvieron el miércoles con el Grupo de Coordinación de la Electricidad de la Comisión Europea, los expertos se han comprometido a publicar el informe fáctico el 3 de octubre. Ese estudio «establecerá, con la mayor precisión posible, las condiciones del sistema que prevalecieron el 28 de abril de 2025, así como una secuencia detallada de los hechos».