Sigue la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión Koldo

presión al BCE para mantener tipos

La inflación persiste en su escalada: sube al 3,1% en octubre, el máximo en año y medio

El IPC continúa con su escalada y da argumentos al BCE para mantener los tipos de interés en su reunión de política monetaria hoy

La economía se desacelera por el sector exterior, en su peor registro desde el Covid

La inflación no da tregua en España y apunta a una Navidad cara. Tras seis meses avanzando en la comparativa interanual, en octubre ha escalado una décima con respecto al mes anterior y se ha situado en el 3,1%, la cifra más alta de ... los últimos dieciséis meses, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato es preocupante porque se aleja en más de un punto de ese 2% que el Banco Central Europeo (BCE) considera 'seguro' y porque devuelve el indicador a cifras de verano de 2024, cuando nuestro país apenas empezaba a levantar cabeza tras la crisis inflacionaria que siguió a la pandemia primero y la guerra de Ucrania después.

