La inestabilidad se dispara con trabajos temporales de sólo 37 días

La calidad del empleo eventual se deteriora a niveles desconocidos: más del 38% de los trabajos no supera la semana, pese a las penalizaciones

Hay más contratos indefinidos pero se multiplican casi por cinco los despidos de fijos en prueba, y nada se sabe del peso de los discontinuos

El salario más frecuente en España apenas se ha movido en diez años: 15.575 euros anuales

En el sector servicios se han instalado los contratos de corta duración
Susana Alcelay

Madrid

En España crece el empleo y se hacen muchos más contratos indefinidos que antes de la reforma laboral de 2022, pero el mercado de trabajo es hoy más precario que nunca, con empleos de corta duración y trabajos estables que se cortan de raíz antes ... de poder desarrollarse. No es, por tanto, todo tan idílico como cada mes nos trasladan las estadísticas de afiliación. Hay una 'cara B' de los datos que sufren los jóvenes y no tan jóvenes, a los que el mercado de trabajo parece no querer darles su oportunidad de futuro. Sin olvidar los sueldos: el salario más frecuente apenas se ha movido en diez años: 15.575 euros anuales.

