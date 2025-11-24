Suscribete a
La industria satelital española se pone en órbita

Impulsada por la capacidades técnicas de nuestras empresas, España ya está en el selecto club de países que operan en toda la cadena de valor del sector y afronta el momento clave de escalar la apuesta con mayor inversión

Recreación de un satélite en órbita de telecomunicaciones para IoT a través de 5G de la empresa catalana Sateliot
María José Pérez-Barco

María José Pérez-Barco

España ya tiene pase en el selecto club de países que posee toda la cadena de valor para diseñar, desarrollar, fabricar y operar constelaciones de satélites. Solo a falta de ponerlas en órbita, una hazaña que acaricia la empresa alicantina PLD Space con sus cohetes reutilizables ... y que se prevé comercializar en 2027. Lo que estaba reservado para grandes misiones con descomunales presupuestos de miles de millones de euros y que pocas naciones podían acometer, se ha democratizado. Ahora el espacio tiene un enorme uso civil y para defensa. Desde allí se prestan servicios de telecomunicaciones, posicionamiento, observación de la Tierra... con aplicaciones en los sectores más variados como agricultura, ganadería, infraestructuras, seguridad, inteligencia, meteorología... Solo como ejemplo: las rutas que nos guían de Google Maps llegan de los satélites.

