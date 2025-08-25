Indra pone al ex jefe de Nissan en Europa al frente de su nueva división de vehículos militares

La multinacional española referente en el sector de la Defensa y Seguridad, Indra, ha elegido al antiguo responsable de Nissan en Europa y vicepresidente europeo de Transformación de Negocio de la marca japonesa para situarse al frente de su nueva división de vehículos militares y ... blindados. Frank Torres será el nuevo director general de Indra Land Vehicles, reforzando su «liderazgo en defensa terrestre», según ha confirmado esta mañana la compañía controlada por la SEPI y presidida por Ángel Escribano en un comunicado.

Torres, quien acumula más de tres décadas de experiencia en el «sector industrial de la automoción en la gestión de proyectos complejos y en la estrategia de desarrollo y producción de vehículos a nivel internacional», no solo será el máximo dirigente de la filial de vehículos militares, sino que, también, asumirá la dirección de la unidad de programas Transversales y Calidad como Chief Program Officer (CPO) de Indra Group y será miembro del Comité de Dirección.

Su nombramiento ha sido acordado por unanimidad por el Consejo de Administración de Indra Group, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, según ha relatado la compañía.

«Con esta nueva incorporación, la compañía da un paso más para afianzar su rol como actor estratégico en las iniciativas europeas de modernización militar terrestre», apunta la entidad.

Tres décadas de experiencia

La nueva apuesta de Indra, Frank Torres, lleva a sus espaldas más de 30 años de experiencia en el sector. Su trayectoria profesional en la automoción pasa por ámbitos como la fabricación, la gestión de proyectos complejos y la estrategia de desarrollo y producción de vehículos a nivel internacional. Así se posiciona como «un referente en la ejecución de programas estratégicos a gran escala», concluye Indra.

Cabe destacar su posición como director de la planta de Nissan en Barcelona, así como su recorrido internacional: en 2019 fue nombrado máximo responsable de Nissan en Rusia y en 2022 pasó liderar la división india.

Movimientos recientes

La filial de las vehículos miliares de la compañía adquirió el pasado 30 de julio, por 3,65 millones de euros, la planta de calderería pesada de Duro Felguera en el puerto de Gijón. Su objetivo es reconvertir 'El Tallerón' en una fábrica destinada a la producción de vehículos militares y establecer allí la sede de la reciente Indra Land Vehicles.

"Indra Group está avanzando en su apuesta por concentrar en Asturias, a través Indra Land Vehicles, la fabricación de plataformas de alto valor para el sector de la defensa con tecnología cien por cien española”, destacó José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group.

Ante los incentivos e interés de Bruselas hacia la defensa europea la empresas del sector se encuentran involucradas grandes movimientos y alianzas. Con tal de incrementar la producción y consolidar sus capacidades, los gigantes de defensa europeos ejecutan grandes operaciones para responder a una demanda creciente.

Así, el pasado mes de mayo Indra postuló una oferta de compra con la que adquirir Iveco Defence Vehicles (IDV), sin embargo, finalmente fue la italiana Leonardo quien se hizo con ella mediante una operación valorada en 1.700 millones de euros y cuyo cierre está previsto para el primer trimestre de 2026. La adquisición se quedó entre las italianas dejando a un lado a la española, Indra, y la alemana, Rheinmetall, quien en 2023 se hizo con Expal Systems, una de las compañías españolas más importantes de este sector estratégico.

No obstante, la derrota en la puja por Iveco no terminó con el deseo de ambas europeas por mantener su presencia en la italiana. El mapa de alianzas europeo está siendo reorganizado, ejemplo de ello fue el casamiento, en febrero, de Leonardo y Rheinmetall, del que nació Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV). Ahora, la de Escribano busca entrar también en este consorcio, de ahí la creación de esta nueva división especializada en vehículos militares donde Frank Torres estará al frente.