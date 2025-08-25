Suscribete a
Indra pone al ex jefe de Nissan en Europa al frente de su nueva división de vehículos militares

Frank Torres será el director general de Indra Land Vehicles y pasará a formar parte del Comité de Dirección

Ángel Escribano: «Indra estudia ya varias operaciones de compra, no solo la de Escribano»

Frank Torres, nuevo director general de Indra Land Vehicles
Frank Torres, nuevo director general de Indra Land Vehicles m. martin

Claudia T. Ferrero

La multinacional española referente en el sector de la Defensa y Seguridad, Indra, ha elegido al antiguo responsable de Nissan en Europa y vicepresidente europeo de Transformación de Negocio de la marca japonesa para situarse al frente de su nueva división de vehículos militares y ... blindados. Frank Torres será el nuevo director general de Indra Land Vehicles, reforzando su «liderazgo en defensa terrestre», según ha confirmado esta mañana la compañía controlada por la SEPI y presidida por Ángel Escribano en un comunicado.

