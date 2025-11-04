Indra convoca una junta extraordinaria de accionistas el 27 de noviembre para aprobar adquisición de Hispasat

El consejo de administración de Indra ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo 27 de noviembre en primera convocatoria o el 28 en segunda, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En esta reunión ... se someterá a aprobación la adquisición del 89,68% del capital social de Hispasat por un total de 725 millones de euros.

El presidente de la firma, Ángel Escribano, adelantó a mediados de octubre que esta compra se cerraría en el mes de noviembre y que la operación ha requerido autorizaciones regulatorias «en más de 10 países», puesto que el proceso ha sido «laborioso». Asimismo, los accionistas deberán votar la reelección de María Belén Amatriain Corbi, Virginia Arce, Bernardo José Villazán, María Teresa Busto del Castillo, Mónica Helena Espinosa Caldas y María Aránzazu Díaz-Lladó como consejeros independientes. A su vez, deberán ratificar la condición de consejero dominical de Juan Moscoso del Prado Hernández en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La junta general extraordinaria también debatirá acerca de la autorización y delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta, además de informar acerca de las modificaciones realizadas al reglamento del consejo.

