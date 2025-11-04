Suscribete a
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Indra convoca una junta extraordinaria de accionistas el 27 de noviembre para aprobar adquisición de Hispasat

La operación ha requerido autorizaciones regulatorias «en más de 10 países»

Accionistas minoritarios de Indra piden a la CNMV que investigue si existe conflicto de interés ante la compra de la empresa familiar del presidente

Ángel Escribano, presidente de Indra, en una imagen de archivo
Ángel Escribano, presidente de Indra, en una imagen de archivo Europa Press

Europa Press

El consejo de administración de Indra ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo 27 de noviembre en primera convocatoria o el 28 en segunda, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En esta reunión ... se someterá a aprobación la adquisición del 89,68% del capital social de Hispasat por un total de 725 millones de euros.

