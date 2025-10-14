Suscribete a
Indra busca en Bruselas participar en el muro antidrones que Europa perfila para su flanco este

Las inquietudes creciente por las violaciones del espacio aéreo europeo llevaron a Von Der Leyen a anunciar un sistema de defensa del cielo común

Von der Leyen defiende el 'muro antidrones' contra la guerra híbrida rusa: «No vale reaccionar, hay que disuadir»

Sistema antidrones 'Crow' de Indra
Sistema antidrones 'Crow' de Indra Indra company

Europa Press

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha trasladado al comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, la disposición de la compañía para contribuir con su tecnología a la defensa del continente, sobre todo en el flanco este, en el que se ... baraja la opción de desplegar un muro antidrones.

