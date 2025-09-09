Un incendio cercano a las vías interrumpe durante algo menos de una hora la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Un tren AVE de Renfe en una imagen de archivo.

La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Andalucía ha quedado interrumpida durante algo menos de una hora este martes por la tarde.

Según ha informado Adif, se ha producido un incendio entre Brazatortas y Venta de la Inés, en la provincia de Ciudad Real próximo a las vías.

El incidente se ha registrado en torno a las 16.35 horas de esta tarde, según ha precisado la compañía a ABC. Por el momento, se han visto afectados en torno a siete trenes que permanecían parados en la estación.

✅Una vez sofocado el incendio, se restablece el tráfico ferroviario. La circulación tiende a normalizarse. https://t.co/qfJbp4GS8E — INFOAdif (@InfoAdif) September 9, 2025

El servicio ha quedado restablecido a las 17.15 horas, por lo que los trenes irán recuperando sus frecuencias establecidas.