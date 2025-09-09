Suscribete a
Un incendio cercano a las vías interrumpe durante algo menos de una hora la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Retrasos de hasta 45 minutos en los trenes AVE y Avant entre Sevilla y Córdoba por una incidencia en Hornachuelos

Un tren AVE de Renfe en una imagen de archivo.
Un tren AVE de Renfe en una imagen de archivo. Juan carlos Soler

ABC

La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Andalucía ha quedado interrumpida durante algo menos de una hora este martes por la tarde.

Según ha informado Adif, se ha producido un incendio entre Brazatortas y Venta de la Inés, en la provincia de Ciudad Real próximo a las vías.

El incidente se ha registrado en torno a las 16.35 horas de esta tarde, según ha precisado la compañía a ABC. Por el momento, se han visto afectados en torno a siete trenes que permanecían parados en la estación.

El servicio ha quedado restablecido a las 17.15 horas, por lo que los trenes irán recuperando sus frecuencias establecidas.

