Igor Garzesi (CEO de Banco Mediolanum en España): «La innovación supone reforzar la relación humana, no sustituirla»

El grupo Mediolanum ha sido la última de las 110 entidades que supervisa directamente el Banco Central Europeo (BCE), además de los reguladores en España e Italia, de donde procede su matriz. Y la primera valoración recibida por este banco que el año pasado cumplió 40 años en el país transalpino y 23 en el nuestro, ha sido «muy buena», según subraya su consejero delegado en España, Igor Garzesi: «El BCE nos ha puntuado con la máxima nota nuestro modelo de banca innovadora y disruptiva respecto a la tradicional, al entender que es bueno para las familias y reduce riesgos».

La innovación acostumbra a asociarse a la tecnología, pero Garzesi sentencia que hoy en día innovar «supone reforzar la relación humana, no sustituirla, aunque en esa relación se utilicen todos los instrumentos tecnológicos a nuestro alcance». Mediolanum nació sin oficinas de la mano del desaparecido Ennio Doris «con la obsesión de ser útiles a las personas a base de asesoramiento y grandes dosis de empatía». La figura del 'family banker' como eje de la relación entre la entidad y sus clientes se basa en la asesoría financiera en todas las etapas de la vida. Un asesoramiento personalizado que amortigua las conductas emocionales de euforia o de pánico, como se pudo comprobar durante la pandemia, periodo en el que sus asesores triplicaron los contactos con los clientes. Otro de los mecanismos de control de la emotividad son los automatismos de inversión, que se activan para repartirla por periodos una vez adoptada la decisión.

Las estadísticas de Inverco señalan que el 40% de la riqueza financiera española está aparcada en depósitos, «cuando nadie necesita el 40% de su patrimonio con liquidez inmediata». Está demostrado que lo peor para combatir la inflación es mantener el ahorro en cuentas corrientes que, en la actualidad, no están remuneradas en la mayoría de los casos. Garzesi señala que «tradicionalmente nos han enseñado a pensar que una cuenta corriente es un instrumento de ahorro, pero no lo es», de modo que para ahorrar a medio y largo plazo lo mejor, añade, es invertir mediante fondos en la economía mundial y de forma diversificada. Pero hay que hacerlo con conocimiento. Y ahí es donde entran en juego los profesionales, que en el caso de Banco Mediolanum «hacen un traje a la medida de la forma de ser y de los objetivos de las familias que asesoran».

Noticia Relacionada Banco Mediolanum se marca como objetivo doblar clientes en cinco años Àlex Gubern «En ningún caso podemos hablar de crisis estructural», explican sus gestores en relación a Silicon Valley y Credit Suisse

La opinión pública suele abominar de la banca, pero no de su entidad y «se mantiene la convicción de que es difícil cambiar de banco, cuando no es nada engorroso y la entidad de destino se encarga de todos los trámites», subraya el consejero delegado. Los últimos cuatro años, coincidiendo con el mandato de Igor Garzesi, el banco ha alcanzado la mayor etapa de crecimiento de su historia en un contexto complejo de pandemia, inflación, guerra en Ucrania y tipos de interés elevados. Ha incrementado un 60% el número de clientes hasta alcanzar 220.000 en España y más de dos millones en todo el grupo, en paralelo a un aumento del 65% de 'family bankers' hasta los actuales 1.650 que han logrado gestionar en nuestro país un 61% más de patrimonio hasta alcanzar los 10.000 millones de euros y 108.000 en todo el grupo.

Crisis y solvencia

Ante crisis bancarias como las producidas en el Silicon Valley Bank y Credit Suisse, Garzesi exhibe una ratio de solvencia del 20% en el grupo y del 17% como entidad española, además de un fondo para hacer frente a salidas inmediatas «cinco veces más del mínimo requerido». La consultora independiente STIGA sitúa a este banco por cuarto año consecutivo como la entidad con los clientes más satisfechos con su banco de todo el sector. Y al Gobierno que surja de las elecciones del 23 de julio el banquero reclama «cualquier medida que incentive los ahorros, en especial los destinados a la última etapa de la vida para garantizar una pensión digna tras los años trabajados».

Vuelve la remuneración de los depósitos Los españoles asistimos a cómo el precio del dinero, en las hipotecas y créditos, ha subido como un cohete como consecuencia del aumento de los tipos de interés del Banco Central Europeo, pero pocos son los bancos que se han decidido a remunerar de nuevo el pasivo. El consejero delegado de Banco Mediolanum, Igor Garzesi, asegura que su entidad sí lo ha hecho en los dos sentidos: con depósitos del 2 al 5% dependiendo de las características del cliente, como por ejemplo un depósito de bienvenida al 4%, y también al reducir desde octubre pasado 25 puntos básicos el diferencial de las hipotecas para paliar el incremento del Euribor, además de bajar 40 puntos básicos los préstamos con garantía dineraria.

Para Garzesi, los españoles gozan en la actualidad de más información financiera y ve con esperanza cómo «los jóvenes millennials y la generación Z son más propensos a dejarse asesorar para la toma de decisiones que nosotros mismos o que nuestros padres». Una asesoría basada en «empresarios que crean una relación de confianza a largo plazo y que acompañan durante todo el ciclo financiero de la vida, conociendo muy bien al cliente y cuidándolo, entre otras razones, porque si no está satisfecho se va de la entidad». Por eso no recomiendan inversiones en criptomonedas, «porque ahorrar es invertir, no especular», ni tampoco inversiones directas en acciones concretas. La máxima que aconseja que los huevos siempre deben depositarse en distintas cestas la llevan en Banco Mediolanum al máximo exponente de diversificación geográfica y de activos.