El pacto bilateral para la financiación de Cataluña está envuelto en una grave falta de información. Lo firmaron dos partidos de ámbito autonómico, el PSC y ERC, y lo ratificaron por muy escasa mayoría los militantes del segundo, mientras que nadie ha ... considerado necesario, ni siquiera conveniente, consultar a los del primero.

A pesar de ello hay cosas que se pueden comentar y datos que empiezan a aflorar. La primera es la originalidad que supone que un asunto que incide en los intereses generales se acuerde exclusivamente entre dos partidos con intereses locales, sin proporcionar una información detallada y transparente, sin debatirse ni contar con el acuerdo previo del Congreso, en donde reside, también de momento, la soberanía nacional o lo que vaya quedando de ella. ¿Quién les ha proporcionado esa capacidad? ¿De dónde emana ese gran poder? Ni idea. Pregunte en La Moncloa.

La segunda es que, a pesar de que nos dicen que el acuerdo no va contra nadie, sin ninguna consideración hacia nuestra mermada inteligencia, lo decidido afecta a la caja común utilizada para financiar a todas las autonomías. La segunda comunidad más rica reducirá su aportación, lo que obligará a las demás a dar peores servicios, a subir sus impuestos o a soportar su parte alícuota del déficit. Y no solo la reducirá sino que modificará el sistema de recaudación. El IVA se repartirá en función de la producción. Es decir, recaudará el IVA la hacienda del productor y no la del consumidor. Dado que Cataluña tiene un saldo comercial excedentario con el resto de las comunidades, se quedará con lo ingresado por la imposición de ese excedente. Si Europa lo consiente, claro.

La tercera son los datos. Con los proporcionados por Hacienda y elaborados por Fedea y nunca desmentidos, la capacidad fiscal media por población ajustada en España es de 2.830 euros por habitante. Hay tres comunidades que aportan por encima de la media: Madrid (4.080), Baleares (3.625) y Cataluña (3.496); mientras que la financiación homogénea media por población ajustada (lo que reciben) es de 3.148 euros. Cantabria (4.163), La Rioja (3.849) y Extremadura (3.636), entre otras, reciben más. Mientras que Cataluña (3.123) y Madrid (3.262) rondan la media, lo que desmiente la idea, generalmente admitida, de que Cataluña está infrafinanciada. Claro que como aporta más que la media (es más rica) y recibe la media, se produce una diferencia que, en adelante, quieren determinar ellos y han pedido hacerlo por la cantidad que estimen oportuna, el tiempo que consideren conveniente y siempre en función del 'esfuerzo fiscal' que haga cada comunidad receptora.

Ya sabe que Cataluña no paga impuestos, los pagan los catalanes que, como son más ricos que la media, su comunidad paga más que la media. Pero le resumo a lo bruto la situación: la segunda comunidad más rica pretende aportar menos, aportar lo que quiera, cuando quiera y con los criterios que quiera. Para ver la dimensión de este despropósito basta con hacer una analogía con los impuestos personales. ¿Podrá Amancio Ortega decidir cómo, cuánto, durante cuánto tiempo y con qué contrapartidas va a ser solidario con los parados? Ya sé que no me va a creer, pero esto lo han negociado y pactado dos partidos que se autodenominan socialistas… No basta con ver para creer. Esto se ve y no se cree.