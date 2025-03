La noticia es excelente. España vuelve a la senda de la estabilidad. Y, es más, lo va a hacer un año antes de lo exigido por Bruselas. Sucederá en 2024, cuando el déficit público, que hoy ronda el 5%, se sitúe en el 3%. En ... el colmo de la felicidad, el ajuste se va a hacer casi por sí solo. Todo se hará gracias a la voluntad del Gobierno, que de repente ha tenido un ataque de ortodoxia y sensatez, a la buena evolución del empleo y al crecimiento. Todo ello, claro está, dicho por Nadia Calviño a un mes de las elecciones. Habrá algún malpensado que vea estas líneas impregnadas de ironía. Pues no. Se lo he dicho y, si me lo permite, se lo repito de nuevo. Me parece una noticia excelente que provoca mi entusiasmo más sincero.

¿Eso es todo? Bueno, vamos a ver. Para que tal cosa suceda es necesario que se den una serie de condiciones. Primero esa voluntad de control y rigor tiene que mantenerse en el tiempo. En segundo, tiene que recibir el apoyo del resto del tripartito. Supongo yo que la vicepresidenta Díaz dará palmas y gritará olé. No tanto porque esté convencida de la bondad y de la necesidad de estas medidas para salvaguardar la economía. No, basta con que esté convencida de la bondad y la necesidad de estas medidas para ganar las elecciones. El Gobierno está empeñado en centrar sobre la economía el debate electoral y en demostrar que Feijóo es un paquete en la gestión y que las izquierdas gestionan mejor que las derechas. Y para eso es necesario cambiar algunos paradigmas y desmontar algunos clichés, como aquel que afirma que Pedro Sánchez despilfarra. Más difícil lo tendrá con la tercera pata, con Podemos, que ha hecho del gasto su seña de identidad Luego, para cumplir con el objetivo sin imponer recortes, hay que generar ingresos, para lo cual hace falta que se cumpla la segunda parte de los deseos de Calviño, que la economía crezca mucho y el empleo consolide su evolución sin los anabolizantes del sector público ni la trampa de los fijos discontinuos. ¿Van a suceder tales cosas? Pues vaya usted a saber. La mayor parte de los analistas opinan que España crecerá más que los países del entorno, pero que crecerá poco y el empleo… dependerá del crecimiento. ¿Y si no sucede nada de eso? Pues si gobierna el PP habrá que echarle la culpa de todo y si gobierna Sánchez ya habrá tiempo de poner en práctica lo que dijo el ministro Escrivá: sacamos el gasto del cálculo del déficit y seguimos dando vueltas a la manivela.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión